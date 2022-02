Szinte bármit rendelhetünk már az internetről, az éttermek pedig előszeretettel szállítják, illetve szállíttatják házhoz az ételt, így nem is csoda, hogy szárnyalnak a futárcégek a koronavírus-járvány kirobbanása óta. A különféle futárvállalkozások árbevételi átlaga 36 százalékkal növekedett 2020-ban, és mindez összhangban van az e-kereskedelmi piac növekedésével. Bár még a 2021-es adatok nem érkeztek meg, a szakemberek szerint a tavalyi bővülés legalább 20 százalékos volt.

Óriási potenciál rejlik benne

A futárcégek előretörésének okairól és előnyeiről megyei szakértőkkel beszélgettünk. Berencsi Máté, a webshopok üzemeltetésével is foglalkozó Forweb IT-szolgáltató ügyvezetője lapunknak elmondta, az online rendelések száma ugrásszerűen nőtt a pandémia kirobbanásakor.

– A járvány első szakaszaiban bezártak a különféle üzletek, ami azokat is webes rendelésre sarkallta, akik korábban semmit sem vásároltak a világhálón. Nem kellett sokat várni arra, hogy az emberek rájöjjenek, mennyire kényelmes módja ez a vásárlásnak, és emiatt a koronavírus-járvány csendesedésével és az üzletek újranyitásával sem esett vissza számottevően az online rendelések száma – mutatott rá Berencsi Máté. Hozzátette: az e-kereskedelem a pandémia miatt olyan gyorsan fejlődött 2020-ban, mint máskor három év alatt.

– A hazai webáruházak sikerrel vették az akadályt, óriási kihívás volt nekik a megnövekedett rendelésszám, és bár sokszor nehéz volt megbirkózniuk az igényekkel, kárpótolta őket a bevétel bővülése. Egyre több kisebb üzlet lép ki az online piacra, és azt kell mondjam, nagyon pozitívak a tapasztalatok a kisebb webáruházakról. Persze lehetnek különféle hibák, hiszen tökéletes vállalkozás nem létezik, de óriási potenciál van ebben a szegmensben. A kisebb webshopoknál még megmarad az ügyfélközpontúság, ami a nagyobb áruházaknál a nagy számok miatt elsikkad – hangsúlyozta a szakember.

Berencsi Máté kiemelte: az e-kereskedelem fejlődése kéz a kézben jár a futárszolgálatok térnyerésével. A két legismertebb ételfutárcég rekordbevételre tett szert az elmúlt két évben. A Netpincér – ma már Foodpanda – pénzügyi beszámolójából kiderül, hogy a cég 2020-ban 155 százalékos növekedést ért el. A városokban sétálva sokaknak feltűnik a rengeteg csomagszállító jármű és autós vagy biciklis futár, ugyanis a futárcégek óriási mértékben bővítették az alkalmazotti létszámukat a pandémia éveiben.

Kiváló lehetőség a fiataloknak

Oláh Gyula Csongor, a HSA Kft. regionális vezetője kérdésünkre elárulta, az alkalmazottak számának bővítése a járvány miatt indult be, de az enyhülés után is szükség van a futárokra.

– A fejlődést nem csak a koronavírus alatt megemelkedett rendelések generálták, ugyanis hazánk e téren is folyamatosan felzárkózik a Nyugathoz. A csomagszállítók szintén egyre több árut szállítanak, és az emberek már sokkal inkább előnyben részesítik a futárcégek szolgáltatásait a postával szemben. Ugyanakkor mindez egy remek vállalkozási környezetet is teremtett, ugyanis a Foodpanda futárai egyéni vállalkozóként dolgoznak, és rendkívül magas is lehet a jövedelmük. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy ehhez nagyon sokat kell dolgozni, a biciklis futárok akár 100 kilométert is tekerhetnek egy nap, mert a fizetést szállítási címenként kapják – tudtuk meg a regionális vezetőtől.

A szakember hozzátette: a fiataloknak rendkívül jó lehetőséget nyújthat ez a vállalkozási forma.

– Az ifjak kétféleképpen gondolkozhatnak a munkába állás előtt: vállalkoznak, vagy valahol beosztottak lesznek. Aki szeretné kipróbálni magát egyéni vállalkozóként, annak ez egy jó opció, hiszen az ételfutároknál a vállalkozás és a beosztotti státusz is érvényesül. Ők döntik el, mennyit dolgoznak, ám az óriási előny, hogy egy nagyvállalat égisze alatt adott az ügyfélkör, emiatt sokkal kockázatmentesebb ez a forma, mintha teljesen önálló céget indítana valaki – részletezte Oláh Gyula Csongor.