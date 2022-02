Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna vállalkozásai versenyképességének fokozására, a 2021–2027 közötti európai uniós gazdaság- és vállalkozásfejlesztési pályázati forrásainak eredményesebb felhasználására együttműködési megállapodást írt alá a napokban Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kormánybiztos az érintett hat megye (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg) kereskedelmi és iparkamarai elnökeivel Budapesten.





Átfogó fejlesztés



A részletekről az együttműködési megállapodást szignózó Pekó Lászlót, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnökét kérdeztük.

– Az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna létrehozásának célja Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék országhatárokon átnyúló hatású, átfogó fejlesztése. A tervek szerint a hat megye gazdasági szereplőit összetett kormányzati intézkedéscsomaggal és összehangolt fejlesztésekkel hoznák helyzetbe. A zóna lehetővé teszi, hogy a gazdaságfejlesztés centruma ebben a régióban legyen. A kamarák részt vesznek a vállalkozások informálásában, felkészítésében, tanácsadó munkát végeznek, szakmai támogatást nyújtanak a GINOP Plusz pályázati konstrukciókban – sorolta Pekó László.



A megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke szerint a zónában nemcsak a gazdaságfejlesztés, hanem az infrastruktúrával, a közlekedéssel, az energetikával, a vállalkozásfejlesztéssel és a szakképzéssel kapcsolatos programok is fontos szerepet kapnak.

– Az elmúlt időszakban sok nemzetközi vállalat települt be az ország északkeleti részébe, amelyeknek létfontosságú a megfelelő beszállítói háttér. Hasznos lenne, ha a helyi magyar tulajdonú kis- és középvállalkozói szektor ki tudná elégíteni az igényeket.





Közvetít a kamara



– A felmerülő feladatok elvégzésében sokat segíthet a kamara a vállalkozóknak. A kamara részt vesz az uniós források megszerzésében, a vállalkozók folyamatos tájékoztatásában. Kiemelten informáljuk a cégeket a különböző kormányzati programokról, úgy mint a Magyar Multi Program, a vali.hu információs portál vagy a Modern Mintaüzem Program. A gazdaságfejlesztés kiemelt pillére az oktatás, a szakképzési rendszer átalakítása is. A gazdaság szereplőit ösztönözni kell, hogy mondják el, mik az igényeik a szakképzéssel szemben, ezzel is segítve a további átalakítást. A kamaráknak ebben is sok tapasztalatuk van, mindkét oldallal fel tudják venni a kapcsolatot, közvetíthetnek. Fontos, hogy a felsőoktatási intézmények is szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki a gazdasággal. A kapcsolódást a gazdasághoz a tudományos és innovációs, valamint ipari parkok rendszere segítheti – tudta meg lapunk Pekó Lászlótól, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökétől.

Borítókép: Illusztráció/MW-Archív