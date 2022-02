Ahogy arról korábban már írtunk, a hazai kormány nagy potenciált lát a magyar–orosz gazdasági együttműködésben, különösen igaz ez a vasúti logisztika területére, melyből az ország keleti része, így megyénk is sokat profitálhat. Szintén több alkalommal cikkeztünk már a Fényeslitkén épülő intermodális terminálról, aminek köszönhetően a térség újra visszakerülhet Európa logisztikai térképére.





Folyamatosan tárgyalnak



– A terminál üzleti koncepciójának, már csak az elhelyezkedése okán is, a kezdetektől fogva fontos eleme volt az oroszországi üzleti kapcsolatok feltérképezése és együttműködések kialakítása is. A tárgyalások rendkívül pozitívan alakulnak, de nem csak az orosz cégekkel, ugyanis komoly japán és koreai érdeklődőkkel is kapcsolatban állunk. Két nagy kínai vasúti logisztikai központtal is előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, a tavaly megkötött kazah megállapodást is kibővítjük. Minden várakozásomat felülmúlja az érdeklődés az East-West Gate (EWG) projekt szolgáltatásai iránt – reagált lapunk megkeresésére Tálosi János, az EWG vezérigazgatója.



Mint megtudtuk, több orosz céggel is tárgyaltak, illetve tárgyalnak jelenleg is, többek közt a TransContainerrel, az RZD Logistikkal és a FESCO-val, ezek eredményeiről a későbbiekben adnak majd részletesebb tájékoztatást. A vezérigazgató kiemelte, a kormány keleti nyitás politikája felértékeli a vasúti logisztikát, sokkal könnyebb a partnerekkel tárgyalni, legyen szó orosz vagy kínai félről. Tálosi János az egyik legsikeresebb találkozóként a 2021-es Transrussia kiállítást említette, ahol nagyon sok új üzleti partnerre tettek szert.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapja szerint az EWG tagja a szervezet magyar–orosz tagozatának. Ezzel kapcsolatban az EWG vezérigazgatója kiemelte, a kamara tagozata leginkább a terminál megismertetésében segít, hiszen az a céljuk, hogy minél szélesebb körben tudjanak a létezéséről.





Előny a származás



Tálosi János beszélt lapunknak a közeljövő terveiről is, mikor azt mondta: az Ázsiából Oroszországon át érkező vasúti konténerek számának folyamatos növekedésében bíznak, a 2024-es esztendő végére évi 300 ezer TEU-s kapacitásra számítanak (1 TEU = 1 húszlábas vasúti konténer, a szerk). Az EWG vezérigazgatójától megkérdeztük: az, hogy a társaság tulajdonosa orosz származású, jelentett-e bármiféle előnyt a tárgyalásokon?



– A tulajdonos orosz származása a társaságunk iránti nagyobb bizalom miatt jelentett előnyt – zárta a beszélgetést Tálosi János. Az EWG terminál megépítésével Magyarországnak lehetősége lesz az Ázsia és Európa közötti kontinentális teherforgalom meghatározó szereplőjévé válni. A fényeslitkei East-West Gate, amely átadását követően névleges kapacitását tekintve Európa legnagyobb szárazföldi intermodális terminálja lesz, a normál és a szélesnyomtávú vasútvonalak találkozásánál kínál egy alternatív útvonalat az Ázsiából Európába tartó konténerforgalomnak, valamint az Ázsiába irányuló nyugat-európai exportnak is. A létesítmény a tervek szerint 2022 első negyedévében állhat üzembe.

A legnagyobb és a legmodernebb lesz A 30 milliárd forintos magánberuházásból épülő fényeslitkei East-West Gate terminál Európa legnagyobb és legmodernebb szárazföldi intermodális vasúti terminálja lesz. Az ukrán–magyar határ közvetlen közelében található, a Margitszigetnél nagyobb, 140 hektáros fejlesztési területen tavaly január óta dolgoznak a szakemberek. A magyarországi vasúti pályahálózat kapacitáskorlátai miatt – a V0-körgyűrű elkészültéig – napi 24 vonatot tud majd a terminál fogadni. Egyidőben három vonatot tudnak rakodni, egy vonat átrakásának ideje fékpróbával együtt mindössze 2 óra lesz. A terminál továbbá alkalmas hagyományos közúti félpótkocsik vasútra rakására is – naponta 300 félpótkocsit tudnak felrakni vonatra. A terminál szomszédságában összesen mintegy félmillió négyzetméternyi raktár, összeszerelő-, vagy gyártóüzem építhető.



Borítókép: Az óriásdaruk, melyeket 5G-s technológiával fognak működtetni, tavaly decemberben érkeztek meg az épülő terminálra | Fotó: Dodó Ferenc