Alig módosult kontinensünk felett az áramlási kép február első tíz napja során, ez mégis elegendő volt ahhoz, hogy a tartósabban nyugatira-északnyugatira forduló széllel a korábbinál jóval enyhébb légtömegek érkezzenek térségünkbe. A melegedés lassú üteme ellenére az időszak középhőmérséklete 2-3 fokkal máris meghaladta sokéves átlagot. Eleinte a legtöbb helyen 5 fok alatt maradt a napi csúcshőmérséklet, és habár a kemény fagyok lassanként elmaradtak, hajnalonként még jellemzően a negatív tartományba szállt a hőmérők higanyszála. Az időszak legvégére sem tűntek el mindenütt a fagyok, a kora délutáni órákra viszont tavaszias magasságba emelkedett a hőmérséklet, sokfelé mérhettünk két számjegyű napi maximumokat a ködfoltoktól mentes, felhőtlen vidékeken.

A viszonylag sok derült óra és a bőséges napsugárzás ellenére a talaj szintén meglehetősen vontatottan melegedett. A felszín éjszakánként fagyott volt, majd nappalra átmenetileg felengedett, a 10-20 cm-es rétegben azonban mindvégig fagypont közelében maradt a hőmérséklet. A többfelé megkésett vagy kevésbé optimális körülmények között végzett alapművelés, illetve a gyakori „fagyváltakozás” hatására a rögös talajok állapota sokat javult, a hantok, rögök szépen aprózódtak, morzsálódtak. A fagyos réteg a dekád végén tapasztalt enyhe napokra végül nagy területen felszámolódott, szabad utat engedve a felső egy-két deciméteres rétegben felgyűlt csapadékvíz leszivárgásának.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása február második dekádjában (Vásárosnamény)

Január közepe - a tartós talajfagy beállásának ideje – óta jelentősebb mennyiség inkább a megye keleti felében halmozódhatott, hiszen nyugaton néhol az 5 mm-t sem érte el az azóta hullott csapadék. A mindvégig csapadékosabb keleti tájakon azonban február első tíz napja is 5-15 mm közötti szummát jegyzett, melynek legalább fele továbbra is havazás formájában ért talajt. A hó nagy területen meg is maradt néhány nap erejéig, majd az enyhüléssel a jobbára 2-8 cm vastagságú hótakaró elolvadt az első hét végére, s ettől kezdve errefelé is eső formájában hullott a csapadék. Megyénk nyugati felében 0-5 mm csapadék hullott a dekád során, így itt 10-15, keleten 5-10 mm az elmaradás az időszak sokéves átlagától. A viszonylagos szárazság ellenére nyugalomban lévő növényállományaink vízellátottsága többnyire jó, a művelt rétegben mindenütt a szabadföldi vízkapacitás 60-90 %-a között mozog a talaj nedvességkészlete.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ