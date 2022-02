Egy hatszáz négyzetméter alapterületű üzemcsarnokkal, valamint egy multifunkciós lézervágó berendezéssel bővült a timári Optigen Kft. - a 217 millió forint összköltségű beruházást 108 millió forinttal támogatta az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

A keddi átadóünnepségen a cégcsoport ügyvezető igazgatója, Vágvölgyi János köszöntötte a vendégeket, aki röviden bemutatta a cég történetét. Ebből kiderült, a magyar tulajdonban lévő vállalkozás 2007-ben alakult, először szalmabrikett-gyártással foglalkozott, majd profilt váltottak, mára pedig a generálkivitelezés és az acélmegmunkálás, illetve a különféle acélszerkezetek gyártása lett a vállalkozás fő tevékenysége, a tavalyi árbevételük meghaladta a kétmilliárd forintot.



– Az OFA pályázatának köszönhetően sikerült két fővel bővülnünk, a pályázaton kívül is felvettünk két embert, sőt, a további létszámbővülés is a rövid távú céljaink közt szerepel – tekintett előre Vágvölgyi János, aki a beruházásról elmondta, az új csarnokhoz tartozik egy irodai részleg, egy vizesblokk, egy öltöző és egy szociális helyiség is. A timári Optigen Kft. ügyvezetője további jó hírekkel szolgált, amikor bejelentette: január elsejével visszamenőleg egy tíz százalékos béremelést kapnak a cégcsoport dolgozói.

A keddi átadásra meghívást kapott Román István megyei kormánymegbízott is, aki tréfásan megjegyezte, az ő generációjának a lézerről a Csillagok háborújából ismert fénykardok jutnak az eszébe.



– Az egyik részben van egy mondás, miszerint: „Tedd, vagy ne tedd, de ne próbáld!” Ez igaz a mindennapokra is, legyen szó egy család vagy egy vállalkozás életéről. Ez a timári vállalkozás sem csak úgy próbálkozott, hanem a tettek mezejére lépett, aminek ez a beruházás lett az eredménye – utalt a lézervágó berendezésre és az új csarnokra a megyei kormányhivatal vezetője, aki köszöntőjében a magyar gazdaság elmúlt évben nyújtott teljesítményét is méltatta.



– Megyénkben 2021-ben az előző évihez képest negyven százalékkal nőtt a fejlesztési célú beruházások száma – mondta Román István.

– A jövő záloga a fejlesztés és a munkahelyteremtés, mert ha munka van, akkor minden van – fogalmazott köszöntőjében dr. Vinnai Győző. A térség országgyűlési képviselője szerint az, hogy ma Magyarországon 4,7 millióan dolgoznak, egy remek csapatmunka eredménye, ami köszönhető a kormánynak, a magyar cégeknek és embereknek.

– A hazai gazdaság ezzel párhuzamosan lehetőséget teremtett a béremelésekhez. Ha egy dolgozó több pénzt visz haza, attól ő és a családja is boldogabb, kiegyensúlyozottabb lesz – világított rá dr. Vinnai Győző.



– A település büszke lehet erre a beruházásra – üdvözölte az Optigen Kft. fejlesztését Rabatin Ildikó.

Timár polgármestere szerint a befizetett iparűzési adónak köszönhetően a helyi kis- és közepes vállalkozások fejlődése közvetlen hatással van a timáriak életére.

– Több cég, több fejlesztés, több nyereség, több befizetett adó – emelte ki a településvezető.