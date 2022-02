Közel 154 millió forint kormányzati és uniós támogatást nyert el a nyíregyházi székhelyű Anico Kft., a várhatóan 2022 őszén záruló pályázat projektnyitó rendezvényét szerda délelőtt tartották meg a megyeszékhelyen.

Az eseményre meghívást kapott dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselői is, aki köszöntőjében a kis- és középvállalkozások szerepéről beszélt. Elmondta, a hazai kkv-szektor adja a foglalkoztatottak kétharmadát, azaz nagy súlyban vannak jelen a magyar gazdaságban.

– Az Anico Kft. harminc éve alakult egy olyan időszakban, amikor Magyarországon sorra jöttek létre a kényszervállalkozások. Ahhoz, hogy ez a cég ilyen hosszú életűnek bizonyuljon, kellett a tulajdonosok kitartó munkája – méltatta a családi vállalkozást dr. Vinnai Győző, aki szerint az ország mozgatórugója a gazdaság, a foglalkoztatás, az pedig, hogy ma hazánkban 4,7 millióan dolgoznak, hatalmas eredmény.

– Az Anico Kft. pályázatában benne van minden, hiszen a kapacitásbővítés és az eszközfejlesztés mellett a dolgozók képzése is megvalósul majd – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Dévényi József tulajdonos-ügyvezető előadásában felvillantotta a három évtizede alapított cég legfontosabb mérföldköveit, így beszélt arról a törökországi útról, melyen megfogant a cégalapítás ötlete, felidézte az Arany János utcai, egykori MHSZ-székházban eltöltött éveket, ahogy felelevenítette a 2013-as esztendőt is, mikor az Anico-készházak divízió megalakult.

– Köszönjük a kormány segítségét, támogatását a terveink megvalósításához. Az elnyert támogatásból szeretnénk a Debreceni úti központi irodánkat bővíteni, felépíteni egy új raktárcsarnokot, illetve bővíteni kívánjuk az eszközparkunkat is, ahogy az alkalmazottaink számítástechnikai, informatikai tudását is szeretnénk különféle képzésekkel bővíteni – tekintett előre a híradástechnikai eszközök kereskedelmével foglalkozó, tavaly kétmilliárd forint meghaladó árbevételt produkáló cég tulajdonos-ügyvezetője, akinek a prezentációjából kiderült: remek beszállítói partnerük a Motorola, illetve megbízható külföldi kapcsolatokkal is rendelkeznek, többek közt Üzbegisztánba, Taskentbe is szállítanak termékeket.