A mezőgazdasági szektor felpörgését várják Nyírbélteken a kedden átadott új terménytároló csarnoktól, ugyanis a gazdáknak a jövőben már nem kell több tíz kilométerre hordaniuk a megtermelt javakat, hanem azokat helyben, veszteségek nélkül tárolhatják a felhasználásig. Az 1200 négyzeteres csarnok mellett mérleget és egy hatvan négyzetméteres kiszolgáló épületet is átadtak, mely a portának, az öltözőnek és mérleghelyiségnek is otthont ad. Az építmények mellett egy modern homlokrakodót is vásárolt az önkormányzat. Nyírbéltek különlegessége, hogy a szocializmus alatt sem kollektivizálták a mezőgazdaságot, így a rendszerváltás előtt is magángazdaságok termelték a javakat.

Felülkerekedtek a nehézségeken

Bagdi Sándor, a település polgármestere elmondta, a terménytároló óriási előny a helyi és környékbeli gazdáknak, de a kivitelezés nem volt zökkenőmentes.

– Az építkezés megkezdésekor jelentősen megemelkedett a vas ára, ami nagyon fontos alapanyaga a csarnoknak, ugyanis a speciális tetőszerkezethez rendkívül sok kell belőle. Azonban sikerült felülkerekednünk a kezdeti problémákon, és megépülhetett a terménytároló. Ha a környező települések elhelyezkedését nézzük, Nyírbéltek központi helyen van, és a termények helyi leadásának lehetősége egyfajta versenyt is teremt a piacon. A településnek rengeteg mezőgazdasági földterülete van, az önkormányzat is bérbe adja a saját területeit, és büszkén mondhatom, a helyi gazdálkodók remekül művelik a területeket, és a tápanyag-utánpótlásra is ügyelnek – hangsúlyozta Bagdi Sándor.

– Több mint 700 hektár földje van Nyírbélteknek, ami egy elképesztő vagyon, de ahhoz, hogy ezzel jól lehessen gazdálkodni, megfelelő eszközökre is szükség van – ezt már dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője mondta a jelenlévőknek. Arról is beszélt, hogy a térség gazdaságfejlesztési pályázatai között a nyírbélteki a második legnagyobb értékű, több mint 230 millió forintból épült a csarnok.

– A település több sikeres pályázatot is magáénak mondhatott az elmúlt időszakban: többek között megújult az iskola, a polgármesteri hivatal és a szociális otthon épülete, jelenleg a közösségi házat modernizálják és belvízelvezető-rendszer is épül – részletezte az eredményeket az országgyűlési képviselő.

Gondosan megtervezett épület

Az eseményen jelen volt Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a megyei önkormányzat kiemelten figyel a települések igényeire.

– A helyi közösségek ismerik a legjobban az igényeiket, ezért olyan fejlesztésekre van szükség, amelyek az embereknek fontosak. Sokat hallani mostanság, mennyire fontos önellátónak lenni, és úgy vélem, hazánk jelentős lépéseket tesz efelé, így biztonságos forrásból származó, egészséges élelmiszer kerülhet az asztalunkra – tette hozzá Baracsi Endre.

– Egy ilyen terménytároló csarnok megtervezése és kivitelezése még a tapasztalt vállalkozásoknak is óriási kihívás, amit tovább nehezített a koronavírus-járvány és a nehézkes alapanyag-beszerzés is – tudtuk meg Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkártól.

– A tároló teteje szigetelt, a mérnökök nagy gondot fordítottak a tervezés minden egyes lépésére, s a speciális tetőszerkezetnek köszönhetően a pára nem csapódik vissza az épületben tárolt javakra. A gondosan tervezett födém másik hozadéka, hogy a nagy alapterületű építményben nincs szükség középső tartó oszlopokra, így könnyebb a termény rakodása. Ez nem csupán egy terménytároló, hanem egy logisztikai központ, ami számos településnek nyújt majd segítséget a jövőben – zárta gondolatait a helyettes államtitkár.