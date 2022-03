Az elmúlt hetekben az egész országban nőtt a kiskereskedelmi üzletek forgalma, amit minden bizonnyal a szomszédunkban folyó háború okoz. Jelentős növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében tapasztalható, különösen a határ menti településeken, mondta az Észak-Magyarországnak Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára.

Jöhetnek nyugodtan



Jelezte: amikor az Ukrajnából menekülők átérnek Magyarországra, a határ közeli üzletekben vásárolják meg a legszükségesebbeket. Azonban a menekülteket segítő segélyszervezetek is ott szerzik be az élelmiszert és egyéb árucikkeket, valamint az adományok is ezekből a boltokból érkeznek a segítségpontokra.

– Főleg élelmiszer és higiéniai termékek fogynak nagy tételben, hiszen ezek a legszükségesebbek a helyben maradók és a továbbutazók számára is. Megugrott a friss, azonnal elfogyasztható élelmiszerek, készételek forgalma, de napok óta hatalmas mennyiségben fogynak a pék­áruk, csomagolt felvágottak, édességek, gyümölcslevek, ásványvizek, amelyek útközben vagy egy-két napig még fogyaszthatók. Arról nem tudunk, hogy a határ menti üzletekben valamilyen fennakadás lenne a termékek utánpótlásával. Amikor megérkezett a menekültek első hulláma, nyilván számítottak arra, hogy nőni fog a forgalmuk, tehát készültek erre – vázolta a szövetség főtitkára.

Elmondta azt is, hogy a kiskereskedelmi láncok nyitottak a menekültek foglalkoztatására. Egyrészt, mert szívesen segítenének az otthontalanná vált embereknek, másrészt az ágazat munkaerőhiánnyal küzd.

– Pontos számok még nincsenek azzal kapcsolatban, hogy a kereskedelem hány embert tud majd a jövőben fogadni, és hogy az Ukrajnából érkezők közül mennyien szeretnének ezen a területen dolgozni. Több ezren érkeznek hazánkba naponta, de közülük nagyon sokan továbbutaznak Nyugat-Európába. Azonban akik itt maradnak, és a kereskedelemben akarnak majd dolgozni, jöhetnek nyugodtan. Sokféle lehetőség vár rájuk. A betöltött munkakör függ attól, hogy a jelentkező milyen végzettségű, milyen a rátermettsége, milyen a nyelvtudása. A kárpátaljai magyar nemzetiségű emberek előnyben lesznek ebből a szempontból. Munkakörökből azonban van választék bőven, még akkor is, ha nem beszél magyarul – tette hozzá a főtitkár.

Elárulta, a kereskedelemben megszűnt a szakképesítési követelmény. Sok olyan munkakör van, amelyre a cégek tanítják be a munkavállalókat. Ma már a pénztárosi munka sem okoz nehézséget, hiszen a modern gépek nagy segítségére vannak a kereskedőnek.

– A menekült emberek foglalkoztatására tehát megnyílt a lehetőség, az állam támogatást is ad hozzá, de hogy ki melyik ágazatot választja, azt még nem tudni. Az biztos, hogy a kereskedelem, a vendéglátóipar és az építőipar is jelentős számban tud felvenni munkavállalókat. A kereskedelmi ágazat nagy előnye, hogy részmunkaidőben is tud foglalkoztatni embereket – emelte ki Vámos György.

Borítókép: Tiszabecs, érkeznek a menekülteknek szánt adományok | Fotó: MW