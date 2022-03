Az 1800 embernek munkát adó Tranzit Cégcsoport évi 2 millió libát, 9 millió kacsát és 15 millió csirkét nevel és dolgoz fel a saját telepein, vágóhídjain.

– A Tranzit-Food Kft., a csoport élelmiszeripari tagja, a nyírbátori csirkefeldolgozó és nyírgelsei víziszárnyas-feldolgozó üzemében, két beruházás keretében összesen 6,5 milliárd forintos ráfordítással teljes korszerűsítést, kapacitás-bővítést és automatizálást hajt végre – jelentette be a cégcsoport nyírbátori telephelyén megrendezett pénteki sajtótájékoztatón Szabó Miklós alapító-tulajdonos, aki hozzátette, a két beruházást az állam jelentős összeggel, 2,7 milliárd forinttal támogatja.

– Az alapítás óta eltelt 32 év alatt ez már a sokadik olyan mérföldkő, a sokadik olyan rendezvény, amelyen pozitív hírekről számolhatunk be. Az elmúlt három évtizedben nem változott sem a profilunk, sem pedig a tulajdonosi szemléletünk. A fő vonal az állattenyésztés, -feldolgozás és a kereskedelem, a célunk pedig továbbra sem az osztalék kivétel, hiszen az eddigi nyereséget mindig visszaforgattuk fejlesztésekbe – fogalmazott Szabó Miklós.

A Tranzit Cégcsoport alapító-tulajdonosa elmondta, utolsó lezárt gazdasági évükben sikerült egy 85 milliárd forintos árbevételt produkálniuk, ami egy 6,5 milliárd forintos eredménnyel párosult. A cégcsoport teljes integrációt valósít meg a víziszárnyas-feldolgozás esetében, hisz a tenyésztés, a takarmányozás, a feldolgozás, a kereskedelem és az értékesítés egy kézben összpontosul.

– A fejlesztéseknek köszönhetően tovább erősíthetjük nemzetközi versenyképességünket. A sikereket azonban nem érhettük volna el dolgozóink elhivatottsága nélkül, őket igyekszik a cégcsoport megbecsülni. Bár nálunk is jelen van a fluktuáció, mi is küzdünk a munkaerő-hiány jelentette gondokkal, de elmondható, hogy egy 15 százalékos bérfejlesztést hajtottunk végre a közelmúltban, jelenleg nincs minimálbéren foglalkoztatott alkalmazottunk – sorolta Szabó Miklós.

A pénteki rendezvényen jelen volt dr. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is, aki megköszönte a kormánynak a Tranzit-Food Kft. fejlesztéséhez nyújtott 2,7 milliárdos támogatást.

– Ezzel együtt az elmúlt négy évben Nyírbátorba 34 milliárd forint összegű támogatás érkezett – emelte ki a képviselő.

A nyírbátori beruházás kivitelezési munkálatait Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken a helyszínen tekintette meg.

– A magyar élelmiszerellátás is ütésállónak bizonyult, hiszen sem a koronavírus, sem pedig a mostani háborús helyzetben nem kellett, kell attól tartani, hogy nem lesz elég élelmiszer Magyarországon. Sőt, a válság alatt tavaly az élelmiszeripar egy 17 százalékos bővülést is produkált. A magyar kormány továbbra is stratégiai ágazatként tekint a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra, így megnöveljük az uniós agrártámogatás mellé adható nemzeti önrész mértékét 17-ről 80 százalékra, ezzel pedig történelmi összegű, összesen mintegy 9000 milliárd forint támogatást kaphatnak a mezőgazdasági szereplők az elkövetkező eu-s költségvetési ciklusban – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, majd hangsúlyozta, egész Magyarország büszke lehet a Tranzit Food-ra.

A Tranzit Cégcsoport nyírbátori telephelyén tartott pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, a fejlesztés után a társaság 15 milliós csirke-volumene eléri az évi 25 millió darabot. A beruházás (mely egyébként szerves része a cégcsoport 3 évre szóló, összességében mintegy 20 milliárd forintos beruházási csomagjának) 2020 végén kezdődött, a tervezett teljes költségvetése két ütemben eléri a 10 milliárd forintot. A munkálatok befejezése 2023. tavaszán várható.

A fejlesztés célja a jelenleg fennálló baromfi-importfüggőség csökkentése és a régióba (elsődlegesen Romániába, Szlovákiába, Horvátországba és Csehországba) az export megindítása. A technológiai korszerűsítésnek köszönhetően tovább javulnak az állatjóléti feltételek, az automatizálás révén pedig még jobbak lesznek a munkakörülmények. Nyírbátorban egy olyan modern üzem jön létre, ami minden tekintetben megfelel a mai szigorú hazai és nemzetközi tanúsítványoknak, garantálva egyúttal a vállalat hosszú távú versenyképességének a fenntartását.