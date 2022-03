A régió munkaerő-piaci helyzetéről, a határ menti gazdasági együttműködésekben rejlő lehetőségekről beszélt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara keddi szakmai fórumán Párkányiné dr. Csurka Edina. A szervezet főtitkára részletesen bemutatta „A kamarák közötti együttműködés erősítése a foglalkoztatás javítása érdekében Szatmár és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében” című projektet, melynek célja, hogy a programban részt vevő kamarák és más munkaerő-piaci szereplők közötti együttműködés erősödjön, ezzel javítva az érintett térségek foglalkoztatási helyzetét.

– A határon átnyúló együttműködésben kamaránk a Szatmárnémeti Kereskedelmi, Ipari és Mezőgazdasági Kamarával, és a szintén romániai Kézművesek Kamarájának Szövetségével dolgozik együtt – kezdte a közel másfél millió euró költségvetésű projekt ismertetését Párkányiné dr. Csurka Edina. Kiemelte, a kamarák több szakmai anyagot (Integrált Gazdaságfejlesztési Stratégia, Befektetés-ösztönzési Stratégia, Helyi termék- és szolgáltatás Stratégia, Jó-gyakorlat Katalógus és Kézikönyv) és munkaerő-piaci elemzést dolgoztak ki közösen.

– Létrehoztunk egy online munkaerő-piaci adatbázist és weboldalt is, mely lehetőséget teremt a térségben működő vállalkozások munkaerő-piaci igényeinek tárolására, a weboldal keresőfelületén keresztül az álláskeresők a képesítésüknek megfelelő munkát találhatnak, illetve egyéb, a számukra hasznos munkaerő-piaci információ is elérhető, ezzel is segítve a térségi munkaerő mobilitását – fogalmazott a főtitkár.

– A jövőben szeretnénk foglalkoztatási fórumokat, pályaorientációs állásbörzéket, valamint gyárlátogatásokat is szervezni. Hamarosan beindul negyven fiatal pályakezdő részére egy négyhetes, határon átnyúló gyakornoki ösztöndíj program, ahogy egy belgiumi tanulmányút és több vállalkozói tréning megvalósítása is a terveink közt szerepel, míg a gépészet és az építészet területén különféle szakmai továbbképzések elindítása a célunk – sorolta a terveket Párkányiné dr. Csurka Edina, aki kitért egy már futó programra is, melynek keretében húsz vállalkozó havi rendszerességgel találkozik. Ezek a vállalkozótók részt vesznek különféle tréningeken is, illetve közösen vitatják meg a munkaerő-piac kihívásait.

– Folyamatosan figyeljük a munkaerő-piaci helyzet változását és próbálunk arra reagálni. A régió cégeinek szakmai információkat biztosítunk a mindenkori foglalkoztatási helyzetről, szakmai elemzéseket készítünk a gazdaságfejlesztéshez és befektetés-ösztönzéshez, igyekszünk a határon átnyúló szakmai párbeszédnek szervezett keretet biztosítani. Ezekkel a célokkal összhangban választottuk meg ennek a projektnek is a programelemeit, amelyek megvalósításával szeretnénk elősegíteni a munkaerő-piac fejlődését a határ menti régiókban. A projekt közvetlenül vagy közvetve hozzájárul a közös, határon átnyúló munkaerőpiac kialakításához – zárta a magyar-román közös projekt részleteinek ismertetését Párkányiné dr. Csurka Edina, a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

TG