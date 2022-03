Március első felében megyénkben a szabad földi vízkapacitás 40–50 százaléka közé csökkent a művelt talajréteg nedvességtartalma, majd a napközben egyre ­jobban felmelegedő felszínről a szeles időben fokozódott a párolgásos vízveszteség. Az 1 méter mélységű szelvény vízhiánya 40–60 milliméter között alakult a megye területén, ezen belül a dél­nyugati tájakon súlyosabb a hiány, míg a szatmári és beregi ­tájakon 20-25 milliméteres értékek voltak jellemzők. ­Főként az áttelelő őszi kalászosok s a repce érezhetik meg elsőként a vízhiányt. A korai vetésű zöldségfélék magjai igénylik a rendszeres kelesztő öntözést, amíg számottevő csapadék nem érkezik.





Nem kell fizetni



Az országos helyzet sem rózsásabb, az év első három hónapja mindenütt rendkívül csapadékszegény volt, az ország középső részén a legaggasztóbb a helyzet. Ha heteken belül nem jön jelentősebb eső, kockázatos lehet a tavaszi vetés is.

Ezért lépett a kormány, s tartósan vízhiányos időszakot hirdetett ki az ország teljes területére. A március 20-ától érvényes időszak alatt nem kell vízkészletjárulékot fizetniük a gazdáknak, akiknek vízjogi engedély nélkül is megadták egy alkalomra a rendkívüli öntözési célú vízhasználatot, hogy ezzel is mérsékeljék az aszály hatásait.





Esős napokat vár a gazda



– Nálunk már 200 milliméter csapadék hiányzik a talajból – számol be friss tapasztalatairól a Balkányi Vetőmag Kft. ügyvezetője. – Még szerencse, hogy az utóbbi hetek fagyos hajnalainak hatására egész mostanáig nyugalmi állapotban voltak a kalászosok. Ám ha jön a felmelegedés, fejlődésnek indulnak a növények, s a talajban még meglévő kevés vizet gyorsan felveszik, ráadásul párologtatásukkal tovább rontják a helyzetet. Ezért várjuk a jó, langyos, áztató esőt. Reméljük, hamarosan megérkezik – bizakodik Bagoly István a kialakult helyzet különlegességét ecsetelve. – Negyvenöt éve vagyok a szakmában, de ilyen száraz tavaszra nem emlékszem. No meg ekkora bizonytalanságra sem: az aszályon kívül az üzemanyag- és tápanyaghelyzetre gondolok.

– A tavalyihoz képest közel megnégyszereződött árú nitrogénműtrágya ráadásul talajnedvesség híján felvehetetlen a növények számára. Ezért vettük vissza a fejtrágyaadagokat, és növeltük meg a viszonylag olcsóbban beszerzett lombtrágyáét. Ami ezt az évet illeti, vakrepülésnek tű­nik most minden. Ha nem jön az eső – hogy rosszabbra ne is gondoljunk –, megsínyli az őszi vetések termése, de a tavasziakat porba elvetni is csak hatalmas rizikót vállalva tehet­né a gazda, aki egyre izgatottab­ban várja, hogy az időjárás kedvezőbbre forduljon.



Ez az élelmiszer-biztonság alapja



Az aszályról dr. Nagy István agrárminiszter is beszélt azon a vízvilágnapi ünnepségen, amit a napokban a megyeházán rendeztek. A tárcavezető kiemelte, hogy az évről évre visszatérő szárazság miatt döntött úgy a kormány, hogy az öntözött területek nagyságát a duplájára kell növelni. Mindennek érdekében született meg az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény, és tíz esztendőn keresztül évente mintegy 17 milliárd forintot fordítanak az öntözési infrastruktúra fejlesztésére. – Az öntözés közérdek, nem lehet elmenni mellette, ez az alapja az élelmiszer-biztonságnak. Lényeges, hogy a rendelkezésre álló adottságainkat mennyire tudjuk kihasználni, mennyire tudjuk biztosítani a termőföld termőképességét. Mert ha nem, az ellátásunk kerül veszélybe. A vízzel gazdálkodnunk kell! Nem a felszín alatti vizekből kell öntöznünk, hanem bő víz idején fel kell töltenünk a csatornákat, a tározókat – jelentette ki többek között a miniszter.



Borítókép: A gazdák egy alkalommal vízjogi engedély nélkül is használhatják öntözésre a vizet | Illusztráció: MW-archív