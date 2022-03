Visszaállt az élet az üzemanyagtöltő állomásokon, lassan elfelejtjük az elmúlt hétvége tankolási gondjait. A saját bőrén is megtapasztalhatta a sofőrök eszeveszett felvásárlását László Pál nyíregyházi olvasónk.

Roham a kutakon

– Hosszabb távon keveset autózom, de az elmúlt hétvégém úgy alakult, hogy szombaton és vasárnap is hosszabb távra kellett autóval utaznom. Az első utazáshoz péntek délelőtt tankoltam az egyik nyíregyházi töltőállomáson. Mindig 100-as benzint kap az autóm, így szerencsém volt, mert gond nélkül megtankolhattam. Vasárnap délelőtt már nehezebb helyzetben voltam, mert csak a harmadik benzinkúton tudtam megtankolni. Már éppen hívni akartam a feleségem telefonon, hogy nem tudunk elindulni, de aztán minden jóra fordult.



– Megmondom őszintén, nem értem az autósokat. Csütörtök este a rendkívüli Kormányinfón bejelentette Gulyás Gergely miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy nincs gond hazánkban az üzemanyag-ellátással, legfeljebb néhány helyre kicsit később érkeznek meg a tankerkamionok, mégis mindenki rohant a megszokott üzemanyagának a többszörösét megvenni. Így aztán ne csodálkozzunk azon, hogy az emberi butaság miatt az történt, ami történt – tette hozzá olvasónk.

Többször is sorba álltak

Nem szívesen nyilatkoznak a hétvégén kialakult helyzetről a benzinkutak vezetői és kezelői, mindenki a központra hivatkozik. Végül egy kisebb kút tulajdonosa vállalta, hogy név nélkül megosztja velünk a tapasztalatait.

– Hiába jelentették be, hogy az országban van elegendő üzemanyag, csak meg kell várni a szállítóautókat, az emberek nem normálisak, ész nélkül vásárolták fel az üzemanyagot – mondta lapunk érdeklődésére a szakember.



– A hétvégén mi is kaptunk 14 ezer liter üzemanyagot, s ez a mennyiség szinte egy fél nap alatt elfogyott, holott máskor, hogy úgy mondjam, a normál időszakban ez nálunk legalább öt napig kitart. Így aztán én egyáltalán nem csodálkoztam azon, hogy egy rövid időre üzemanyag nélkül maradtam, de a benzinkutat nem zártam be, folyamatosan nyitva volt. Egyébként még a rokonaim is megőrültek, őket sem tudtam arról meggyőzni, hogy ne vigyenek, csak száz litert. Hiába mondtam nekik, hogy nem kell aggódniuk, ennek ellenére többször is sorba álltak.



– Egy másik ismerősöm azért hívott fel, hogy kellene neki ezer liter gázolaj. Nem mezőgazdasági vállalkozó, csak egy személyautója van, nem értettem, miért kell neki rögtön ekkora mennyiség, akkor éppen a maximális határ 500 liter volt. Azt mondta, elvisz két részletben 500-500 liter gázolajat, kitart majd neki egész évre. Csak éppen arról felejtkezik el, hogy a gázolaj szavatossági ideje hat hónap, decemberben már kocsonyát önt az autójába. Azt válaszolta, nem érdekli, akkor is kell neki ez a mennyiség. Erre már nem lehet mit mondani...