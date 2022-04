A helyi és a környékbeli gazdálkodók zöldségeit, terményeit fogják feldolgozni, majd értékesíteni abban a savanyítóüzemben, mely 180 millió forintból épült meg és a közelmúltban adták át Ramocsaházán.



Az ünnepségen részt vevő közéleti személyiségek, politikusok (köztük Ragányi Róbert polgármester, dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő és Román István megyei kormánymegbízott) egyöntetű véleménye, hogy a beruházás a község történetének egyik legfontosabb mérföldköve, hiszen a helyieknek biztosít munkát, a savanyítóüzembe pedig a környékbeli gazdák hozhatják be zöldségeiket, a paprikától a káposztán át egészen az uborkáig.



Lapunk megkeresett több, helyi gazdálkodót is, akiknek a savanyítóval kapcsolatos véleményére voltunk kíváncsiak.

Mindenki jól jár

Cseh László gyakorlatilag mindent megélt, amit a mezőgazdaságban meg lehet, közel ötven éve foglalkozik zöldség- és gyümölcs-, illetve szántóföldi növénytermesztéssel. A hatvannyolc esztendős gazda lapunk érdeklődésére elmondta, rettentően örül, hogy beindulhat a savanyítóüzem, aminek létrehozását képviselő-testületi tagként maga is támogatta.



– Azt gondolom, az üzemmel mindenki jól jár, hiszen a helyieknek munkát, a környékbeli gazdálkodóknak pedig biztos felvevőpiacot biztosít a savanyító. Szerintem az itt készült termékeknek is lesz keletje, mert a mai fiatalabb generáció tagjai otthon már nem igazán készítenek savanyúságot, inkább megvásárolják a boltban – vélekedett Cseh László. Hozzátette, a községben többen is foglalkoznak paprika-, káposzta-, paradicsom- és uborkater­mesztéssel, ezért nem kell attól félni, hogy nem lesz mit feldolgozni az új üzemben.



– Én magam már nem termesztek káposztát, pedig egy időben húsz hektárom is volt. Mára maradt a gyümölcs és a kukorica – tudtuk meg a ramocsaházi gazdától, aki egy problémára is felhívta a figyelmünket, mégpedig a munkaerő kérdésére.



– Sajnos azt látom, hogy egyre nehezebb olyan napszámost találni, aki valóban dolgozni akar. Az időjárás is rengeteget változott az évtizedek alatt. Lehet első hallásra furcsa, amit mondok, de a nap is „másképpen” süt most, mint a hetvenes években. Nyaranta alig lehet megmaradni a napon, olyan forróság van – osztotta meg véleményét Cseh László, aki mindezektől függetlenül nagyon örül a Nyírségi Savanyítóüzem beindulásának, hiszen ez akár ösztönző is lehet a helyi fiatalok számára, hogy az agráriumban képzeljék el a jövőjüket.

Káposztát már vitt be

Málik Pálné 1990 óta ter­meszt Ramocsaházán paprikát és káposztát, előbbit jelenleg egy, utóbbit két hektáron. Korábban foglalkozott uborkával is, de mint lapunknak elmondta, kevés már a megbízható „munkáskéz”, ezért az uborkatermesztéssel évekkel ezelőtt felhagyott.



– Nagyon örülök az új üzemnek, és ezt legalább nyolc-tíz környékbeli gazda nevében mondhatom. Úgy 40-50 mázsa káposztát már be is vittem a savanyítóba, megkapom érte a normál piaci árat. Korábban sok zöldséget vittem a miskolci piacra, ezentúl már nem kell „megutaztatnom” a zöldségeimet – mondta Málik Pálné.