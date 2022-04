Még az orosz–ukrán háború kitörése előtt jött át a határon a 22 éves, beregszászi születésű Illés József, aki édesapja nyomdokaiba lépve dióbél-kereskedelemmel foglalkozik. Mint azt az ifjú agrárvállalkozó lapunknak elmondta, korábban Beregszászból irányította a céget, ám az Ukrajnában dúló háború miatt mostanra fenekestül fordult fel az ő élete is: kénytelen volt elhagyni Kárpátalját, Beregszászt, és most hazánkból, Nyíregyházáról vezeti saját vállalkozását, az Illés Dió Kft.-t.

Nyugat felé tekintget

– Korábban személyesen kerestem fel az üzleti partnereimet, főként Kijev környékéről vásároltam diót. Az üzletkötés ezen módja a háború miatt lehetetlenné vált, de szerencsére van egy ottani kollégám, üzlettársam, aki most a meghosszabbított kezem és szemem Kijev és környékén. Amire ő azt mondja, hogy „na, ez jó minőség”, akkor azt neki elhiszem – mondta Illés József, aki 18 éves korában gondolta úgy, hogy szeretné továbbvinni a családi vállalkozást.

– Apa csak Ukrajnán belül kereskedett, én viszont, a saját cégemmel, már Európa nyugatabbi részei felé tekintgetek, főként német partnereket keresek. A párommal egy hónapja vagyunk Nyíregyházán, kibéreltünk egy másfél szobás lakást, ami most irodaként is funkcionál. Vettem egy nyomtatót, egy szkennert, és onnan intézem a hivatalos ügyeket, a szerződéseket. Kivettem egy Nyíregyházához közeli hűtőházat is, ahol az eladásra szánt dióbelet tárolom, éppen a napokban tettünk le oda 10 tonnát – tudtuk meg a 2020-ban alapított Illés Dió Kft. ügyvezetőjétől. Illés József elárulta, szeretne terjeszkedni, szeretné, ha egyre többen megismernék a nevét a piacon.

– Nagyon jó lenne a német piacra bekerülni, oda, ahová akár 15-20 tonna dióbelet is el tudnék adni, annyira van most kapacitásom. Édesapám marad az ukrán vevőkörénél, én viszont szeretnék új kihívásokat keresni. A dió egyébként egyre keresettebb, hiszen egészséges, süteményekhez, különféle olajok elkészítéséhez kiválóan alkalmas – sorolta a fiatal, mindössze 22 éves vállalkozó, majd hozzátette: személyesen azért sokkal egyszerűbb volt az üzletkötés, szemtől szemben gyorsabban és hatékonyabban ment minden, legyen szó az egyeztetésekről vagy magáról a szerződéskötésről.

– A diót Kijevben az ukrán fél levámolja, míg ugyanezt a magyar hatóságok Záhonyban végzik el. Kijevből kamion hozza Magyarországra az árut – avatott be a részletekbe Illés József, aki nincs könnyű helyzetben, mert, mint mondta, a hivatalos szervek Ukrajnában inkább magyar, míg Magyarországon inkább ukrán vállalkozóként tartják számon.

Maradna a megyeszékhelyen

– Beregszászon születtem, ott nőttem fel, és ott ismerkedtem meg a szakma alapjaival. Édesapámtól és édesanyámtól rengeteget tanultam, mindig a legjobbat adták nekem. Minden nap beszélünk – árulta el az ifjú agrárvállalkozó, aki elmondta azt is, amennyiben a háború véget ér, akkor sem biztos, hogy „visszaviszi” a céget Beregszászba, hiszen, mint lapunknak fogalmazott, jól érzi magát a párjával Nyíregyházán.

Borítókép: Illés József egy Nyíregyházához közeli hűtőházban tárolja a dióbelet | Fotó: Illés József magánarchívuma