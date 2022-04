Megszünteti a hagyományos világítástechnikai termékek gyártását a Tungsram, ezért 1600 dolgozóját elbocsátja több ütemben az év végéig - közölte a cég az MTI-vel szerdán.

A közleményük szerint elkerülhetetlen a technológiai váltás, a továbblépés érdekében tervezett létszámleépítés legnagyobbrészt a gyári dolgozókat érinti, mind az öt gyárban.

A gyárak területén továbbra is folyik majd tevékenység, a Tungsram három üzletágra koncentrál: az energiatakarékos világításkorszerűsítésre, az alkatrész- és komponensgyártásra, miközben korszerű LED-megoldásokat kínál kültérre, ipari létesítményekbe és alagutakba - közölték.

A vállalat menedzsmentje a döntésről szerdán tájékoztatta a dolgozókat, az üzemi tanácsot és a szakszervezeteket. "A 125 éves magyar exportvállalat csak így tudja megőrizni versenyképességét a világpiacon. A tervezett lépések 1500 ember munkájának megmentését jelentik" - írták. Elsőként a kisvárdai és hajdúböszörményi gyárakban indul a leépítés. Az első ütemben érintett dolgozók elbocsátására 2 hónap múlva kerül sor.

Hozzátették, hogy az elbocsátások a Munka törvénykönyve szerint, az előírások betartásával zajlanak. A vállalat emellett szeretne gondoskodni munkavállalóiról, ezért a helyi munkaügyi hivatal bevonásával információs napokat tartanak a környékbeli munkalehetőségekről. Segítséget nyújtanak önéletrajz összeállításában, álláskeresésben, a helyi HR-eseik állásbörzéket is szerveznek.

Jörg Bauer elnök-vezérigazgató a közleményben kifejtette: a Tungsram menedzsmentje 2018 óta tisztában volt azzal, hogy a hagyományos világítástechnikai termékek iránti kereslet csökken, és változásra van szükség, ezért a cég tudatosan kezdett új üzletágak építésébe. A koronavírus világjárvány hatásai, az ukrajnai háború, az egekbe emelkedő energiaárak, továbbá a nyersanyaghiány mind jelentős nehézséget okozott a Tungsramnak. A céget olyan érzékeny pillanatban érték ezek a külső csapások, amikor a vállalat a GE-től való 2018-as kivásárlás után, önálló életében még fiatal cégnek számított, és éppen belekezdett az átalakulásba, a régi üzletágakat felváltó, új, innovatív tevékenységét felépítésébe. A cég menedzsmentje a kivezető utat a vállalat struktúrájának újragondolásában, egy kisebb, okosabb, rugalmasabb, fenntarthatóbb Tungsram felépítésében látja.

A közlemény szerint a vállalat a reorganizáció ideje alatt is a vevők lehető legjobb kiszolgálására koncentrál elsősorban raktárkészletről. Ezt a készletet tudatosan építették fel az elmúlt év során meglévő szerződési kötelezettségeik teljesítésére, és üzletáganként további lépéseket is tesznek, ezekről folyamatosan tájékoztatják a vevőket.

A Tungsramnál április 11. és 22. között már voltak részleges gyárleállások, a dolgozókat szabadságra küldték, a cégvezetés indoklása szerint azért, hogy a vállalat "áttervezhesse kapacitásait a vevői igényekhez képest, és meglévő készleteit is eladhassa". Jörg Bauer a Zalai Hírlap április 9-i számában úgy nyilatkozott: a pandémia, a globális ellátási nehézségek és az ukrajnai háború megoldhatatlan feladat elé állította a cégcsoportot, csak az azonnali kormányzati segítség tenné lehetővé a történelmi magyar márka további működését.

A Tungsram 2018-ban magyarországi központú, globális márkaként tért vissza a piacra a GE Lighting EMEAT fényforrásüzletágának és globális autólámpa ágazatának felvásárlásával. A vállalat Magyarországon tervez, fejleszt és gyárt, termékeinek 93 százalékát exportálja, 100 nemzetközi piacon tevékenykedik értékesítési hálózata révén. A csaknem 4000 alkalmazottat foglalkoztató cég öt magyarországi gyárral működik, és 1600 beszállítóval, partnerrel van kapcsolatban.