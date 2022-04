„Annyian vannak, mint az oroszok” – ekképpen szoktuk érzékeltetni azt a szót, hogy „sokan”. Nos, ha végigtekintünk a turisztikai világtérképen, azt látjuk, hogy rengeteg helyen villámgyorsan lecsökkent az orosz turisták száma. Az ukrajnai háború egyik hatása a látványosan megcsappanó vendégforgalom. Az ukrajnai háború következményei nagy valószínűséggel számos turisztikai célpont vendégforgalmát visszavetik majd. Minden bizonnyal Törökország turizmusa fogja a konfliktus hatásait leginkább megérezni, de Egyiptom és Ciprus is aggódik.

Újra feléledt a foglalási kedv



A Török Utazási Irodák Szövetsége közleményt adott ki, ebben az áll, hogy már most 1 millió turista elvesztésével számolnak, de azt sem tartják kizártnak, hogy az orosz és az ukrán utazók elvesztése 4-5 milliós is lehet, ami becslések szerint 5 milliárd dollár bevételkiesést feltételez. Hasonlóképpen aggódnak az egyiptomiak és a ciprusiak is, de az olaszok, a franciák és a spanyolok tengerpartjai is néptelenebbek lesznek.



– A háború kirobbanásáig nagyon sokan jöttek nyári nyaralásokat foglalni, kihasználva az előfoglalási kedvezményeket, melyekkel kedvezőbb áron tudták lekötni az utazásaikat. A háború kitörésének napján mintha megállt volna az élet a turizmusban – jegyezte meg érdeklődésünkre Bicsérdy Rita turisztikai szakember, a Sky Travel Utazási Iroda ügyvezető igazgatója. – Az elmúlt napokban újra feléledt a foglalási kedv, de természetesen megszűntek a nagymértékű kedvezmények, a magas euró- és dollárárfolyam miatt. Úgy vélem, hogy minden turisztikai piac veszített, hiszen az orosz turisták mindenütt jelen voltak, és általában magasabb kvalifikáltságú szolgáltatásokat vettek igénybe. Biztos, hogy sok mindenre kihat a háború, hiszen ezeket a kapacitásokat mások nem kötik le, és ennek az árát valakiknek meg kell majd fizetniük a turizmusban.

Nem rajzolódik át a világtérkép

A koronavírus-járvány lazulása után még mindig nem állt helyre a piac, és az orosz–ukrán konfliktus sem tesz jót az idei turizmusnak. – Nem hiszem, hogy átrajzolódna a világtérkép, ugyanis ahova eddig utaztak az orosz turisták, oda más nemzetiségűek is mentek, és remélhetőleg így lesz ez a jövőben is. Azt sem gondolom, hogy lennének haszonélvezők, hiszen senkinek sem az az érdeke, hogy a Covid után olcsóbban nyújtsa a szolgáltatásait. Feltételezzük, hogy lesznek olyan szálláshelyek, amik esetleg továbbra is zárva maradnak, illetve adnak nagy kedvezményeket azért, hogy például azt a magyar turisták meg tudják fizetni. A nyugat-európai utasok többet tudnak költeni a nyaralásaikra. Sok ukrán és orosz állampolgárnak jók az anyagi körülményei, ők Magyarországon is szállodákban, albérletekben élnek. Ez kedvező bevételi forrás a szálláshelyeknek, a szállásadóknak, de ez nem jelent nagy tömegeket.



A belföldi turizmusban is több olyan célterület nevesíthető, amiket érzékenyen érint az oroszok hiánya. – Sokan utaztak például Hévízre, Hajdúszoboszlóra, Budapestre, ott biztosan megérzik a bevételkiesést. Reméljük, hogy minél előbb befejeződik a háború, és normalizálódik az idegenforgalmi piac, ez nagyon fontos lenne a turizmus szereplőinek is – tette hozzá.