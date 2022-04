A régió munkaerőpiacának jellemzőiről, kihívásairól beszélt a megyei kereskedelmi és iparkamara napokban megrendezett szakmai fórumán dr. Szekeres Áron. Az Electrolux HR-vezetője egy nagyvállalat szemüvegén át mutatta be a megyei foglalkoztatás helyzetét, problémáit.





Megtartani a dolgozót



A gépészmérnöki és jogász végzettséggel, tizenkét éves HR-tapasztalattal (Jabil, Sicta, Takata, Electrolux) rendelkező szakember előadásában elmondta, mára kritikussá vált a dolgozók megtartásának kérdése. Mint azt kiemelte, úgy kell bánni a dolgozókkal, mint a legjobb vevőkkel.

– A Covid alapvető változásokat hozott a gazdasági életben, kiszámíthatatlanná vált a munkakörnyezet, az alkalmazottak jobban igénylik a stabilitást. Csökkent a dolgozók váltási hajlandósága, ugyanakkor a home office iránti igény alapvető szükségletté vált – sorolta az Electrolux HR-vezetője, majd hozzátette, a nagyvállalatok, ahogy ők is, szigorú szabályokat vezettek be a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében.

– Az orosz–ukrán háború tovább növelte a bizonytalanságot, fokozódtak az ellátási láncokban bekövetkező fennakadások, piacvesztéssel kell számolniuk a cégeknek, ami akár egyes beruházások leállításához is vezethet. Folyamatosan emelkednek az alapanyag- és energiaárak, ezek mind-mind komoly nehézséget jelentenek nem csak a multinacionális cégek, hanem a hazai kis- és középvállalkozások számára is – foglalta össze a megyei kereskedelmi és iparkamara gazdasági fórumán a jelen kihívásait dr. Szekeres Áron.

Az Electrolux HR-vezetője természetesen szóba hozta az ukrán munkavállalók munkaerőpiaci megjelenését is. Elmondta, egy friss felmérés szerint a ma hazánkban dolgozó 100 ezer külföldiből 60 ezer ukrán, ami javíthat valamelyest a megyei foglalkoztatási helyzeten, hiszen a régió cégei képesek lehetnek állást adni a menekültek egy részének, Magyarországon ugyanis jó ideje jelentős munkaerőhiányról beszélünk. Dr. Szekeres Áron szerint a háború elől menekülőkre munkaerőpiaci erőforrásként is tekinthetünk.





Felértékelődik a digitális tudás



– Szabolcs-Szatmár-Bereg munkanélküliségi rátája még mindig az országos átlag felett van, a belépő bérek viszont húsz százalékkal elmaradnak az országos átlagtól. Alacsony a régió megtartóereje, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében magas az elvándorlók aránya, valamint hiányzik a képzett munkaerő. A piaci igények is megváltoztak, olyan munkavállalókra van szükség, akik képesek okos gyártási környezetben dolgozni, képesek okoseszközöket, tabletet, viselhető eszközöket használni, digitális munkautasítást olvasni. Felértékelődik a tanulási és alkalmazkodási képesség, a digitális írástudás alapvető szükségletté vált.

– Óriási harc folyik a képzett szakmunkásokért, a szakképzés még mindig nem képes megfelelően kiszolgálni az igényeket. Az oktatási rendszerből nem a piaci elvárásokra felkészített munkaerő érkezik, ezért a hazai nagyvállalatok saját képzési rendszereket működtetnek, akár több millió forintot is invesztálnak a tehetségekbe – sorolta az Electrolux HR-vezetője, dr. Szekeres Áron, aki szerint még mindig van idő változtatni.

– Ahhoz, hogy Debrecen elszívó erejét ellensúlyozni tudjuk, a városnak és a régiónak vonzó életpályamodellt kell a fiatalok részére biztosítani, korszerű képzéseket kell indítani, ahogy a digitális és elektronikai készségek fejlesztése is elengedhetetlen. A duális képzési modell jó irány, ezt kell támogatni, tovább erősíteni – fogalmazott dr. Szekeres Áron, aki szerint az úgynevezett „soft” képességeket már az általános iskolától fejleszteni kell.



100 millió eurós fejlesztés





A stockholmi székhelyű, háztartási gépek gyártásával foglalkozó Electrolux AB egy 100 millió eurós fejlesztésbe kezdett Nyíregyházán.

– Egy teljesen új termékpalettát fogunk létrehozni, intelligens és zöldtermékekkel. Az új termékstruktúrára építve lesz egy folyamatfejlesztés is a gyárban: az ipar 4.0 keretében szeretnénk minél több digitális technológiát alkalmazni – mondta el korábban a beruházásról Szentpéteri Ferenc, az Electrolux nyíregyházi gyárigazgatója.

Az Electrolux gyár több mint 15 éve működik Nyíregyházán, 52 ezer négyzetméteren közel ezer főt foglalkoztat.