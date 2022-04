– A február végén kialakult háborús helyzet megyénk földrajzi fekvése miatt sok pluszfeladatot hozott és sok megoldandó problémát vetett fel kamaránk számára is – kezdte lapunk tájékoztatását Pekó László. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megyei elnökét az orosz–ukrán katonai konfliktus megyénk gazdaságára gyakorolt hatásairól kérdeztük.

Azonnal reagáltak

– Természetesen a humanitárius segítségnyújtás területén merültek fel az első feladatok, kamaránk pedig azonnal reagált az igények teljesítésére. Célzottan megkerestük megyénk kiemelt cégeit, így például az Unilever tisztító- és fertőtlenítőszereket, míg a Coloplast kötszereket és infúziós tasakokat bocsátott rendelkezésünkre. Nyugodtan mondhatjuk, hogy kivétel nélkül mindenki segítőkész volt – tudtuk meg a kamara elnökétől. Pekó László elmondta, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére, illetve kormányzati megkeresésre kérdőíveket küldtek ki a régió vállalkozásainak, hogy mielőbb feltérképezhessék a felmerülő gazdasági problémákat.



– Ezekből kiderült, a legnagyobb problémát az jelentette és jelenti a mai napig, hogy a magyar–ukrán áruforgalom szinte teljesen megállt, ami negatívan érinti a szállítmányozó, raktározó és vámtevékenységgel foglalkozó cégeket, hisz az ő tevékenységük teljesen az ukrán–orosz exportra épül. Sok vállalkozásnak Sberbankos számlája van, a bank bezárásával pedig likviditási nehézségeik támadtak. A Széchenyi-hitelezéssel foglalkozó kollégáink erre azonnal reagáltak, sok cégnek már sikerült bankot váltania, így enyhültek a problémáik. Sokféle alapanyag érkezett Ukrajnából, így például különféle építőipari vagy acél- ipari termékek, illetve üveg, ezek szállítása szinte teljesen megállt – sorolta a felmerülő problémákat a kamara elnöke.



Pekó László szerint az ellehetetlenült cégek most valamiféle állami segítségre számítanak, mert nem szeretnék elbocsátani a dolgozóikat.

Folyamatos kapcsolattartás

– Az import a forint viszonylagos stabilitására vár, sok még az azonnali teendő. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamarával folyamatos kapcsolatban vagyunk. Honlapunkon indítottunk egy külön blokkot, ahol az érdeklődők megtalálhatják a legfrissebb híreket és tudnivalókat az ukrán helyzetről. Érdemes ezeket figyelemmel kísérni, mert a kereskedelmi szankcióktól kezdve egészen a konkrét partnerkeresésig sok hasznos információt találhatnak a cégvezetők – hívta fel a figyelmet Pekó László, aki hozzátette, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatása szerint várható, hogy egyre több cég dönt úgy, hogy áttelepíti vállalkozását Kárpátaljáról, Ukrajnából Magyarországra.



– Ebben mindenképpen számíthatnak a segítségünkre, szeretnénk, ha minél többen megyénkben maradnának. Felvettük a kapcsolatot az Ukrán nagykövetséggel is, csak ez kicsit lassabb folyamat most, mert rendkívül elfoglaltak, de mindenben együttműködünk velük, amiben tudunk. Az ungvári kamarával is kapcsolatban vagyunk, segítjük az áttelepülni kívánó cégeket az ügyintézésben.



– Azt javasoljuk az ukrán partnerekkel rendelkező vállalkozásoknak, hogy ne szakítsák meg velük a gazdasági kapcsolataikat. Érezniük kell a határon túli cégeknek, hogy amikor újraindul a normális gazdasági élet, olyan partnerekkel dolgozhatnak tovább, akik a nehéz időszakban is kitartottak mellettük. Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az áruszállítás a jelenlegi háborús helyzetben csak nagyon korlátozottan működik, a hadiállapot bevezetése is von maga után korlátozásokat, ami nyilván a fizetésekben is jelentkezhet. Az orosz–ukrán háború közvetve vagy közvetlenül minden megyénkben található, illetve minden magyar vállalkozást érinteni fog. Várhatóan emelkednek az áram-, a gáz- és a nyersanyagárak, ezáltal az infláció is elszabadul, mely mind a vállalkozásokra, mind a társadalomra hatással lesz – vont mérleget Pekó László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke.

Gyorsan jelentkező gazdasági károk

Az orosz–ukrán háború minden magyar vállalkozást érinteni fog, van, amelyiket közvetlenül, másokat közvetett módon – mondta a Világgazdaságnak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Szerinte az érintett ágazatokban a károk nagyon gyorsan láthatóvá fognak válni: nemcsak a nagy hagyományú feldolgozóipari tevékenységekben, hanem az agráriumban, az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a bankszektorban is. A korábbi nyereségességi szintet több helyen egy időre biztosan el kell felejteni. Éppen ezért már most élénk a vita az egyes uniós tagországok között: minden állam olyan szankciókat preferál, ami neki a legkevésbé fáj. Parragh László emlékeztetett: a tapasztalatok azt mutatják, a korábbi embargós próbálkozások mind oda vezettek, hogy az orosz gazdaság önállóságát erősítették, ahogy a mezőgazdaságban, úgy számos termelő-gyártó iparágban is javultak a pozícióik.