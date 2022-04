Szakmai fórumon mutatták be a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által – a Belügyminisztérium támogatásával – meghirdetett Családi Portaprogramot pénteken Mátészalkán. A családi gazdálkodást támogató pályázat elsődleges célja a vidéken élő, hátrányos helyzetű, valamint rászoruló családok életminőségének javítása, önfenntartó képességének kialakítása.

Az előzetes tervek szerint a fórum résztvevőit Sztojka Attila tájékoztatta volna, de a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatósága egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a mátészalkai rendezvényen, helyette Csekk János, a szervezet nyíregyházi kirendeltségének vezetője beszélt a pályázatról.

A szakember elmondta, a program célja, hogy a vidéki településen élők életminősége a rendezett települések, működő családi porták kialakításával javuljon, lerakják a családi gazdálkodás alapjait, a családi porták fejlődjenek, a településeken rendelkezésre álló szabad területek, műveletlen kertek hasznosuljanak.

– Szeretnénk újraéleszteni a kertművelést és a haszonállat- tartást a fiatal, gyermekeket nevelő családok körében – emelte ki Csekk János.

A mátészalkai fórumra Kovács Sándor is meghívást kapott. A térség országgyűlési képviselője beszédében kiemelte, az önellátás a szomszédban dúló háború miatt újra a középpontba kerülhet.

– A Belügyminisztérium programja arra is jó, hogy felnyissa az emberek szemét, ráirányítsa a fókuszt arra, hogy a saját portán megtermesztett zöldség és gyümölcs, a saját magunk nevelt állatok húsa sokkal egészségesebb azoknál a termékeknél, amiket a multinacionális áruházakban veszünk meg és fogalmunk sincs róla, hogy azokat mivel kezelték – fogalmazott Kovács Sándor, aki beszélt az orosz-ukrán katonai konfliktus globális hatásairól is. Szerinte a háború komoly élelmiszer-ellátási gondokhoz vezethet, példaként Egyiptomot hozta fel, mely ország a gabonájának 64 százalékát Ukrajnából és Oroszországból szerzi be.

– Afrikában komoly éhínséghez vezethet a mostani helyzet, ami pedig egy komoly migrációs hullámot indíthat el Európa felé. Itt kormányzati szinten két dolgot mindenképpen tenni kell. Meg kell erősíteni a határainkat, illetve a vidéki lakosságot fel kell készíteni az önellátásra, utóbbi célt szolgálja a Családi Portaprogram – emelte ki a térség országgyűlési képviselője a mátészalkai fórumon.

Kovács Sándor beszéde után a program szakmai koordinátora tájékoztatta a résztvevőket a részletekről. Csernai Erika kifejtette, a pályázat keretösszege 240 millió forint, a pályázók 650 ezer és 2 millió forint közötti összeget nyerhetnek és akár 40 családot is bevonhatnak. A pályázatba a kiírás szerint településenként legalább tíz családot kell bevonni. A rendelkezésre álló támogatási összeg negyven család esetében a kétmillió forintot is meghaladhatja. A fórumon elhangzott az is, tavaly a program során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel negyven sikeres pályázatot hagytak jóvá és közel 50 millió forint támogatást ítéltek meg.

Turgyán Sándort érdekelték a program részletei, ezért is vett részt a pénteki fórumon. Mint azt a mátészalkai férfi lapunk érdeklődésére elmondta, agrárcsaládban nőtt fel, ő maga is sokáig gondozta a háztájiját, egészen addig, míg egy helyi rendelet meg nem tiltotta az ezer négyzetméter alatti portákon a mezőgazdasági tevékenységet. – Ezt a rendeletet nemrég megszüntették, így újra szeretném kipróbálni magam az állattartásban és a növénytermesztésben – árulta el Turgyán Sándor.

Előtérbe hozni a kincseket

Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója csütörtökön Füzesgyarmaton kifejtette, a Családi Portaprogram több mint 20 évvel ezelőtt, Szociális földprogram néven indult el, célja a hátrányos helyzetű emberek megélhetésének segítése.

– Idővel egyértelművé vált, hogy a Családi Portaprogramnak meg kell újulnia. Ezért a célok közé bekerült a rendezetlen porták rendbetétele is. Ebben is segítséget kell nyújtanunk az érintett családoknak – hangsúlyozta a főigazgató. Hozzátette, ma már az is látszik, hogy a vidéki élet sok esetben előnnyé kovácsolható, egyre nagyobb értékek nőnek ki ebből a környezetből.

– A mi dolgunk az, hogy ezeket a kincseket előtérbe hozzuk, a megműveletlen földterületeket művelésbe vonjuk. Éppen ezért, a Családi Portaprogram célja is az, hogy a mikrokörnyezetben rendelkezésre álló erőforrások bevonásával olyan élelmiszereket állítsunk el, amelyeket nagyszüleink, szüleink is termesztettek, használtak – emelte ki Sztojka Attila.

Kik pályázhatnak?

Települési önkormányzatok; települési önkormányzatok társulások; települési nemzetiségi önkormányzatok; önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaságok; közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek és ezek szövetségek; egyházi jogi személy, szociális szövetkezetek.