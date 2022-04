Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője egy Deák Ferenc-idézettel kezdte köszöntőjét: „Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve”.

– Kizárólag kemény és kitartó munkával lehet előrébb lépni, legyen szó gazdaságról, politikáról vagy az élet bármely területéről – fogalmazott dr. Tilki Attila, aki szerint a Swiss Krono fejlesztése nem csak a Vásárosnaményban, hanem a környező településeken is érezteti majd pozitív hatását.

A pénteki ünnepségre meghívást kapott Szijjártó Péter is. A külgazdasági és külügyminiszter beszédében visszautalt az április eleji országgyűlési választásokra, amit történelmi jelentőségűnek nevezett.

Több mint 3 millió választópolgár gondolta úgy, hogy a kormánynak folytatnia kell a munkáját. Ez is azt támasztja alá, hogy Magyarország gazdaságpolitikája sikeres. Mi a koronavírus okozta válsághelyzetet nem megszorításokkal akartuk mérsékelni, hanem akkor is a beruházásösztönzésre és a munkahelyek megvédésére helyeztük a hangsúlyt. Ezen a jövőben sem szeretnénk változtatni, továbbra is a családokra és a munkahelyekre kívánunk fókuszálni

– emelte ki Szijjártó Péter, aki emlékeztetett: soha annyian nem dolgoztak Magyarországon, mint 2021-ben.

– A 2,3 milliárdos fejlesztést a kormányzat 350 millió forinttal támogatta, ennek köszönhetően az eddigi 300 köbméteres napi termelőkapacitás 700 köbméterre növekedhet, illetve 150 munkahely válik betonbiztossá – húzta alá a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter beszédében rámutatott, az Európa egyik legstabilabb gazdaságának számító Svájc hosszú ideje fontos partnere Magyarországnak.

– Mindezt jól mutatja, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom értéke 2021-ben meghaladta az 1,8 milliárd eurót. A már két éve jelen lévő járvány ellenére tavaly érezhető bővülést értünk el, a kétoldalú kereskedelmi áruforgalom 5 százalékkal emelkedett, és ami külön öröm, hogy a magyar export ennél is gyorsabban, 6 százalékkal bővült, kereskedelmi többletünk pedig meghaladta a fél milliárd eurót a svájci relációban – szolgált néhány számadattal a miniszter. Szijjártó Péter hozzátette, tavaly Svájc a tizedik legnagyobb tőkebefektető volt Magyarországon, a külföldi közvetlen tőkebefektetések állománya 2,7 milliárd eurót tett ki.

A pénteki sajtótájékoztatón elhangzott, a hazánkban működő közel 900 svájci tulajdonosi hátterű cég mintegy 31 ezer magyar embert foglalkoztat, és ezek a vállalatok a legmagasabb technológiai színvonalat képviselik.