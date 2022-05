A végső fázisában tart a fényeslitkei East-West Gate terminálon a technológiai berendezések próbaüzeme. A legmodernebb logisztikai-műszaki megoldásokat alkalmazó terminál technológiai próbái sikeresek voltak: már pontosan működnek az 5G-kapcsolaton keresztül, távolról, egy ultramodern operátori teremből irányítható óriásdaruk, valamint a vasúti és közúti beléptetőkapuk. A 3D-s digitális ikerterminál gyakorlatilag készen van, már valós időben távolról nyomon követhetőek a terminálon zajló folyamatok, ami rendkívül fontos a biztonságos működtetéshez. A termináltraktorok is megérkeztek, így már teljessé vált a darukapacitáson felüli mozgatási képesség. Megnyílt a terminál vámhivatala, a vámügynökség engedélyezése is folyamatban van.

A terminál várhatóan júniusban nyílik meg a szükséges vasúthatósági engedélyezést követően. Tart a munkaerő-felvétel, összesen nyolcvan saját dolgozó foglalkoztatását tervezi a cég, de közvetve több száz embernek ad majd munkát. Már több mint hatvan munkavállaló dolgozik az EWG-n, nagy többségük helyi.

A beruházáson, amely mintegy 40 milliárd forintból készült el, kivitelezési munkálatok jelentős részben környékbeli vállalkozások dolgoztak, amit csak lehetett, helyi cégekkel végeztettek el, hogy ezzel is segítsék a térség felzárkózását.

Forrás: Dodó Ferenc

A beruházó East-West Gate Intermodális Logisztikai Zrt. egy szakmai fórumra invitálta a logisztikában érdekelt hazai vállalkozásokat. A fényeslitkei intermodális terminál egyik üzemcsarnokában megtartott keddi rendezvényen elhangzott: a fényeslitkei, záhonyi térségben, ahol 1990-ig jelentős áruforgalom haladt át és a vasút meghatározó szerepet játszott a foglalkoztatásban, az elmúlt évtizedekben leépült a teherforgalom, a vasúti nyomtávváltás miatt szükséges átrakodás. Ugyan számos elképzelés és tanulmányterv született a térség fejlesztésére, több esetben az alapkövét is lerakták egy-egy beruházásnak, valódi előrelépés azonban nem történt. A magánberuházásban készülő East-West Gate (EWG) projekt részeként épülő átrakó viszont hamarosan teljes kapacitással, a legmodernebb technológiával kezdheti meg az ide érkező áruforgalom kezelését.

Tálosi János vezérigazgató a Magyar Logisztikai Egyesület tagjai számára megrendezett fórumon is kihangsúlyozta, a terminál évente akár 1 millió darab 20 lábas konténert (TEU) is tud majd kezelni, elméleti kapacitását és területét tekintve is a legnagyobb ilyen létesítmény lesz a kontinensen. A modern kor követelményeivel, valamint az EU vasúti és klímastratégiájával összhangban működése során nagy figyelmet fordít a környezetre. A létesítmény zöldtechnológiával valósul meg, energiaellátást többek között nagy teljesítményű napelempark, valamint hőszivattyú rendszer biztosítja. A terminál területén kizárólag elektromos termináltraktorokat és e-autókat használnak majd.

Az EWG átrakókapacitására nagy szükség van az évről-évre jelentősen bővülő vasúti áruforgalom kiszolgálásában. A nyomtávváltásból adódó átrakás jelentős része jelenleg a fehérorosz-lengyel határ két oldalán található Breszt és Małaszewicze átrakón történik, az ottani terminálok kapacitásuk maximumán működnek, és jelentős várakozásra kényszerülnek a konténervonatok. Már ezért is van létjogosultsága egy alternatív útvonalnak, ráadásul a piac a forgalom további bővülésére számít, amit az unió szigorodó környezetvédelmi szabályozása is generál. Az EWG erre az igényre kínál megoldást, 21. századi technológiával.

– Hazánkban hosszú idő óta szükség van egy modern intermodális terminál létesítésére, mert a keleti és nyugati határ termináljai már egyaránt elavultak. Az EWG terminál megépítésével Magyarország, összhangban a magyar kormány stratégiájával, amely hazánk vasúti logisztikai potenciáljának növelését tűzte ki célul, visszakerül a nemzetközi vasúti logisztika térképére. A fényeslitkei East-West Gate, amely átadását követően névleges kapacitását tekintve Európa legnagyobb szárazföldi intermodális terminálja lesz, a normál és a szélesnyomtávú vasútvonalak találkozásánál kínál egy alternatív útvonalat a konténerforgalomnak, valamint a nyugat-európai exportnak is – mondta az EWG vezérigazgatója, aki kitért az orosz-ukrán katonai konflktusra is.

– A szomszédban zajló háború a teljes interkontinentális vasúti fuvarozásra komoly hatással van. Mivel a helyzet folyamatosan és gyorsan változik, jelenleg nehéz megjósolni, hogy milyen hatással lesz mindez a térség forgalmára. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az EWG egy intermodális terminál, amely a legmodernebb technológiákat alkalmazza, képes átrakodni kamionokról is az árut vasútra. Komoly érdeklődés van már most is a terminál intermodális szolgáltatásai iránt az EWG 200 kilométeres vonzáskörzetéből. Emellett jelenleg is jelentős igény van arra, hogy Ukrajnából Magyarországon keresztül exportáljanak árukat Európába, illetve az adriai kikötőkön át más kontinensre. Ebben a terminál fontos szerepet játszhat – fogalmazott Tálosi János.

– Ezen felül lakások építését is tervezzük fiataloknak, hogy minél több szakember maradjon, illetve térjen vissza a térségbe. Ezért támogatják a középfokú szakoktatást, a záhonyi szakközépiskolában két számítástechnikai labort üzemeltünk be. Tervezzük a tehetséges középiskolások továbbtanulásának, valamint a felsőfokú logisztikai szakemberek képzésének támogatását is – emelte ki a keddi konferencián és az azt követő bejáráson Tálosi János vezérigazgató.