Ahogy arról már beszámoltunk, a Nébih laboratóriuma Nyírbátorban azonosította a magas patogenitású madárinfluenza-vírus jelenlétét.

A felszámolás folyamatban

Az érintett, több mint 93 ezer darabos pecsenyekacsa-állományban a kór H5N1-altípusa ütötte fel a fejét, emiatt a telep felszámolása folyamatban van.

– A telep sajnos a mi üzemeltetésünkben van – reagált megkeresésünkre Ujvári Sándor. A Tranzit-Ker Zrt. vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, pontos információnk arról, hogyan fertőződhetett meg az állomány, csak a megyei hatóság járványügyi nyomozásának lezárásával lesz majd.

– Mi arra gyanakszunk, vadmadarak fertőzhették meg a kacsáinkat. Jelentős kiesés ez a termelésünkből, hiszen nemcsak ezt az állományt kell megsemmisítenünk, hanem a következő telepítése is meghiúsul – beszélt a részletekről a vezérigazgató-helyettes. Hozzátette, az ország nagy baromfisűrűséggel rendelkező megyéiben már eddig is komoly járvány bontakozott ki a madárinfluenza miatt, mely kihatással van és lesz a húskínálatra, és ezen keresztül az árakra is a következő hónapokban.

Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy nagy a baj, zárják be a háztáji állományokat, mielőtt megfertőződnek és azok is elpusztulnak

– fogalmazott Ujvári Sándor.

Az állategészségügyi szakemberek a fertőzött gazdaság körül kijelölték a 3 kilométer sugarú védőkörzetet, valamint meghatározták a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások.

Be kell tartani az előírásokat!

A Nébih szerint a nyírbátori eset is jelzi, hogy a madárinfluenza az ország bármely részén megjelenhet. Ismételten felhívják a megyei állattartók figyelmét, hogy csak az előírások szigorú betartásával csökkenthető annak az esélye, hogy baromfiállományuk vadmadarakkal érintkezzen és a vírussal megfertőződjön. Fontos, hogy az állatokat zártan etessék és itassák, s hogy a takarmányt és az almot lefedve tárolják. Az ország magas kockázatú területein továbbra is kötelező a baromfiállományok zártan tartása.