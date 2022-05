A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága lapunkon keresztül szeretné felhívni a megye gazdálkodóinak a figyelmét arra, hogy közeledik az egységes kérelem szankciómentes beadási határideje. A részletekről Rácz Imre, a NAK megyei elnöke elmondta, hogy a határidő lejárta május 16-a.



Csökkenhet az összeg



– Az a gazda, aki csak május 17. és június 9. között nyújtja be kérelmét a Magyar Államkincstárhoz, annak már munkanaponként 1 százalékkal csökken az elfogadott támogatási összege. A május 16-áig benyújtott kérelmeken támogatás-csökkentés nélkül május 31. éjfélig lehet módosítani. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az egységes kérelem keretében lehetőség van állatlétszám-alapú közvetlen és vidékfejlesztési programból finanszírozott támogatások benyújtására is. A közvetlen állatlétszám-alapú támogatások esetén azonban az 1 százalékos kérelemszintű csökkentést május 17-étől vonják le. A 2022. június 1. és június 9. közötti módosítás az érintett tételre járó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentésével jár.



– Június 10-étől sem a már beadott kérelmek módosítására, sem új kérelem, új jogcímigénylés benyújtására nincs lehetőség. Kérjük azokat az ügyfeleinket, akik még nem keresték falugazdászukat a benyújtás miatt, mielőbb egyeztessenek velük időpontot.



– Az idén, köszönhetően a vírushelyzet javulásának, már személyes tanácsadásra is lehetőség nyílik – tájékoztatott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke, aki szerint nem érdemes az utolsó napokra hagyni az egységes kérelmek beadását.