Az Ukrajnában dúló háború ellenére várhatóan a jövőben sem lesz hiány hazánkban tojásból. Bár a takarmányárak ugrásszerű növekedése csökkenti az árstabilitást, az Európai Unió száz százalékban, és hazánk is csaknem 90 százalékban önellátó tojásból – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara.



Elpusztult állományok



A kamara szerint kevéssé ismert, hogy Ukrajna az európai tojástermelésben és -ellátásban is jelentős szerepet tölt be, ugyanis a tojóállomány és a tojás egyaránt fontos exporttermékük. A szomszédunkban dúló háború súlyos következményekkel jár az ottani tojástermelésre nézve is, többek között milliós nagyságrendben vágtak le tojóállományt az élelmiszer-ellátási problémákkal küszködő lakosság étkeztetéséhez, illetve pusztultak el állományok takarmányhiány miatt. Mindezek mellett az Európai Unióban az önellátottság továbbra is biztosított, mivel a termelés évek óta stabilan néhány százalékkal meghaladja a fogyasztást és az exportot. Statisztikai adatok szerint tavaly az EU 18 ezer tonna tojást importált, míg az export 28 ezer tonna volt.



A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatása szerint az uniós tagállamok a 2021-es felmérés alapján mintegy 372,4 millió tyúkférőhellyel rendelkeztek, amely közel 2 százalékos növekedés az előző évhez képest. A 27 tagország adatai alapján a hazánk által is preferált – és állategészségügyi szempontból is előnyösebb – úgynevezett feljavított ketreces technológia aránya 48 százalék, amely lassan csökken, míg ezzel szemben az EU-s bürokrácia által erőltetett alternatív tartásmódok aránya nő.



Tóth Bertalan tojástermeléssel foglalkozik. A jándi gazdálkodó lapunknak megerősítette a kamara megállapítását, mely szerint Magyarországon nem lesz hiány tojásból.



– Ukrajna a tojás szempontjából valóban rendkívül komoly termelőnek számít a világpiacon. Én is olvasom a különféle híreket, láttam például egy olyan fotót, amelyen halomba fekszenek a döglött ukrajnai tojómadarak – fogalmazott a jándi telephellyel működő Medical-Farm Kft. ügyvezetője, aki szerint az ottani helyzetet az is nehezíti, hogy a hiány miatt nem tudnak takarmányt adni az állományoknak.



– A háború okozta problémákat tovább súlyosbítja a madárinfluenza, illetve az, hogy nagyon sok termelő az optimális egyéves időszak helyett csak másfél év után cserélte le a tojóállományt. Ezek mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a húsvét előtti időszakhoz képest nálunk is elkezdett emelkedni a termelői tojás ára. Korábban, mikor az önköltség harminc forint volt, én pedig 26 forintért voltam kénytelen értékesíteni a tojást, „vastagon” mínuszt termeltünk. A mostani termelői ár 40-50 forint közt mozog, de azt hallottam, hogy ez Amerikában már 80 forint – mondta lapuknak Tóth Bertalan, aki hangsúlyozta, nem kell hiánytól tartani, de attól sem, hogy túlkínálat lesz a tojáspiacon. A jándi gazda saját helyzetéről elmondta, nincs könnyű dolga az elszabaduló energia- és csomagolóanyag-árak miatt.



Rendszeresen ellenőrzött



Az agrárkamara szerint a hazai boltokba kerülő tojás mintegy 85-90 százaléka hazai termelésből származik, a fennmaradó 10-15 százaléka pedig az uniós piacokról biztosítható. A rendszeresen ellenőrzött, kitűnő minőségű hazai étkezési tojás termelése tavaly 16 százalékkal haladta meg a 2020. évit, és a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az elmúlt évtized legjobb eredményét érte el a hazai termelés, mégpedig 1 milliárd 273 millió darabot.