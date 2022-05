Mire elég 25 millió forint Szabolcs-Szatmár-­Bereg megye lakáspiacán? – ezzel a kérdéssel foglalkozott az ingatlan.com gazdasági szakértője, Balogh László. Az elemzésből kiderül, az utóbbi években látott lakásdrágulás és az ingatlanpiaci dominóhatás is közrejátszik abban, hogy az országos kínálatban drasztikusan, 16 százalékra csökkent a 25 millió forintnál olcsóbb eladó lakóingatlanok aránya az egy évvel korábbi 26 százalékról.

A 25 millió forint alatti lakások aránya idén áprilisban 37 százalékot tett ki, szemben a tavaly áprilisi 55 százalékkal. A legnagyobb lakóingatlan-kínálattal rendelkező megyei települések közül egyébként Nyíregyházán, Nyírbátorban és Mátészalkán idén áprilisban 226–447 ezer forintnál jártak az átlagos négyzetméterárak.

A kereslet fokozódik

Bár 25 millió forint nagy összeg, konkrétan 74 havi – kedvezmények nélküli – mostani átlagbérnek felel meg, mégis, az országos lakáspiacon az ennél alacsonyabb áron eladásra váró lakóingatlanok a jelenlegi környezetben viszonylag olcsónak számítanak. Az utóbbi tényező miatt pedig a kereslet is fokozódik ebben a szegmensben. Ez részben köszönhető az elmúlt években látott lakáspiaci drágulásnak.

Emellett szerepet kapott benne az is, hogy az infláció múlt év közepe óta tartó emelkedése miatt a jegybank kamat­emelési ciklusba kezdett. Így a lakáshitelkamatok is feljebb kúsztak, ami szintén az alacsonyabb áron elérhető ingatlanok felé terelte az érdeklődőket – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely ismerteti a 25 millió forintnál olcsóbb új és használt lakóingatlanok országos és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei piacát is.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén áprilisban közel 2600 lakóingatlan várt eladásra, ebből majdnem ezren volt 25 millió forintnál alacsonyabb „árcímke”, tehát az olcsóbbnak mondható lakások részesedése 37 százalékot tett ki, míg tavaly ugyanekkor még 55 százalék volt.

Változó négyzetméterárak

A megye legnagyobb kínálattal rendelkező városait nézve a 25 millió forintnál olcsóbb lakóingatlanok részesedése pedig a megyeszékhelyen 21 százalékos, Nyírbátorban 66 százalékos, Mátészalkán és Kisvárdán egyaránt 47 százalékos, míg Nyírteleken 55 százalékos.

A 25 millió forint alatti lakóingatlanok mellett a szakportál elemzéséből kiderül, hogy a szóban forgó városokban eladásra kínált új és használt lakóingatlan átlagos négyzetméterára áprilisban 210 és 447 ezer forint közt járt.