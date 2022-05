Áprilisban többszörösére növekedett a Rail Cargo Group magyarországi leányvállalata, a Rail Cargo Logistics - Hungaria szervezésében vasúton továbbított ukrán gabona magyarországi tranzitforgalma az elmúlt év azonos időszakához képest. A szállítások további erősödésének csak az átrakási kapacitás, valamint a rendelkezésre álló vasúti kocsik száma szab határt – tájékoztatta lapunkat a Rail Cargo Hungaria Zrt.

Közleményükben azt írják, 2022 első negyedévében a társaság szervezésében 41 ezer tonna termény érkezett Ukrajnából, ahonnan június végéig további 85 ezer tonna feladását prognosztizálják. A gabonafuvarok rendeltetési helye döntően Olaszország, kisebb mennyiség érkezik magyar vevők megrendelésére készletezési céllal.

Van rá kereslet

A fekete-tengeri kikötőket érintő útvonal kiváltására ukrán részről akár évi ötmillió tonna gabona magyarországi továbbítására is lenne kereslet. Ezzel az igénnyel áll szemben az átrakókapacitások napi 1000 tonnát meghaladó teljesítménye, valamint a fuvarozásra alkalmas teherkocsik mennyisége. Korábban Ukrajnából gabona csak elvétve érkezett vasúton Magyarországra, ezért nem épültek ki az ilyen mennyiségű termény fuvarozásához szükséges kapacitások, beleértve a termények rakodásához, tárolásához szükséges eszközöket is. Mindemellett a pálya áteresztőképessége is szűkös a jelenlegi, magyarországi vasúti infrastruktúrát érintő felújítási munkálatok miatt.