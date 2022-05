Gazdafórumot szervezett a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei igazgatósága Balkányban. A helyi művelődési házban megtartott csütörtök esti rendezvényen először Pálosi László köszöntötte a környék gazdálkodóit. A fórumnak otthont adó település polgármestere szerint a megye megérdemli a kormány és az unió támogatását, hiszen, mint fogalmazott, a vidéki, így a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei emberekben, gazdákban is megvan a hit, az erő és az akarat.

Áldozatos munka

– A szomszédunkban zajló háború is rávilágít az agrárium, az élelmiszeripar fontosságára. Egy biztos, a jövőben is szükség lesz a hazai gazdálkodók áldozatos munkájára – nyomatékosított Balkány polgármestere, Pálosi László.

Dr. Simon Miklós a megyei agrárkamara munkáját dicsérte köszöntőjében. A térség országgyűlési képviselője rámutatott, a vízpótlás ügyében végzett lobbitevékenységnek is köszönhető, hogy végre elkezdődött ez ügyben egy komoly tervezési folyamat.

– Ezen az úton kell továbbmennie a megyei agráriumnak, így kérem, hogy támogassák a kamara mostani vezetését a május 20-ai kamarai választáson – hívta fel a figyelmet dr. Simon Miklós. Rácz Imre, a Nemzeti Agrár­gazdasági Kamara megyei elnöke a szervezet elmúlt időszakban végzett munkáját foglalta össze.

Elmondta, sikerült átszervezni a családi gazdasági és az őstermelői nyilvántartási rendszert, megreformálták az osztatlan közös tulajdon kérdését, ahogy azért is sokat tettek, hogy elkezdődhessen az öntözés megújítását és modernizálását előkészítő tervezési folyamat.

– Nagy öröm az, hogy a megyei gazdálkodók jól pályáztak, jelentős összegű forráshoz jutottak a terület­alapú támogatás mellett, ezek mind-mind a fejlődést szolgálták. Többek között állattenyésztési telepfejlesztésre, AKG és ökoszemléletű gazdálkodásra, kisüzemek fejlesztésére, precíziós gazdálkodási eszközökre, élelmiszeripari fejlesztésekre, gyümölcsültetvények és tárolók felújítására fordíthatták a pályázati pénzeket – sorolta Rácz Imre, aki emlékeztette a hallgatóságot a miniszterelnök, Orbán Viktor március eleji szavaira, aki a fővárosi gazdakongresszuson biztosította a magyar gazdákat a kormány támogatásáról.

Beleálltak a harcba

A balkányi gazdafórumra meghívást kapott Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, aki előadása elején nyomatékosította, a kamara fellép a brüsszeli „zöldlobbi” ellen és nem hagyja, hogy a tervezett EU-s jogszabályok ellehetetlenítsék a hazai gazdákat, kemény küzdelmet vívtunk az Unióval.

– Egy percig sem volt kérdés, hogy ebbe bele kell állni, és ebben mellénk állt a kamara tagsága is, nélkülük nem sikerült volna. Beleálltunk, győztünk.

– Az uniós költségvetésről szóló vita során Brüsszel a Közös Agrárpolitika 2020 utáni költségvetését számottevően csökkenteni kívánta. Az Agrárminisztériummal és a MAGOSZ-szal közösen indított petíciót két hónap alatt 200 ezren írták alá, amelyet eljuttattunk a brüsszeli bürokraták asztalára, és így sikerült megvédeni a gazdák pénzét. Mindezek azonban nem sikerültek volna, ha nem áll az ország élén egy olyan nemzeti kormány, amely a kamarában szövetségest, a gazdákban stratégiai partnert, a magyar agráriumban pedig nemzetstratégiai ágazatot lát – emelte ki többek között Győrffy Balázs.

Népszerű a vidéki élet

– Örvendetes, hogy a magyar kormány meghallgatta a kérésünket, és 80 százalékosra emelte a nemzeti társfinanszírozást, amelynek nyomán soha nem látott mennyiségű forrást biztosít az agráriumnak. A kormányzatnak nem csak a szavak szintjén fontos a vidék, sokat tett és tesz azért, hogy a vidék felértékelődjön.

– Mindezt talán az mutatja a legjobban, hogy egyre kevesebben költöznek vidékről a városokba, egyre többen találják meg számításukat a kistelepüléseken. Ez köszönhető a Magyar Falu Programnak, a Vidékfejlesztési Program forrásainak és nem utolsósorban a vidéki emberek munkájának – összegezte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Borítókép: A megyei öntözésfejlesztést megcélzó beruházás tervezési szakasza elkezdődött | Illusztráció: KM-Archív