A jó idő beköszöntével hagyományosan élénkül a nyaralók iránti kereslet, nincs ez másként az idén sem, azonban a fokozott igény az árak emelkedését is eredményezi. A Világgazdaság elemzése szerint tavaly a megszokottnál korábban és gyakorlatilag minden vízparti településen egyszerre indult be a nyaralópiaci szezon, de az idén óvatosabbak az ingatlankeresők.

A Balaton környékén 100 millió forint körül mozog a nyaralók átlagára, a Velencei-tónál pedig 20 százalékos drágulásra kell számítani a Világgazdaság szerint. A Tisza-tó ugyanakkor még megfizethető, hiszen a kisebb kertekkel rendelkező, felújítandó ingatlanokat 350 ezer forintos négyzetméteráron kínálják, 500 ezerért pedig már igényesen felújítottat is lehet venni, igaz csak kisebb telekkel. A lap azonban rámutatott, hogy a frekventált területeken már a 700 ezer forintot súrolja a nyaralók átlagos négyzetméterára.

A népszerű üdülőövezetek adatainak ismeretében utánajártunk annak, hogy milyen árakra kell készülniük azoknak, akik megyénkben vennének nyaralót.

Boczákné Radvánszki Erzsébet, a Jogos Otthon ingatlanközvetítő irodavezetője lapunknak elmondta, a megyei nyaralókat egész évben értékesítik, nem csak a tavaszi megnövekedett kereslet idején, de ezek közül kevés jelenik meg az ingatlanközvetítők kínálatában. – Az árak valóban nagyon magasak, de aki ilyen ingatlant szeretne, az jól tudja, mikor érdemes vásárolni.

– Tavasszal nagyobb az igény, sokan döbbennek rá, hogy remek az idő, jó lenne kivonulni a vízpart közelébe. Az eladók a legtöbbször nem veszik igénybe a hirdetési portálok, vagy az irodák szolgáltatásait, hiszen a vásárlók tudják, hol kell keresni a vágyott nyaralókat, és személyesen érdeklődnek – hangsúlyozta Boczákné Radvánszki Erzsébet, a Jogos Otthon ingatlanközvetítő irodavezetője.

Befektetési céllal is vásárolnak

– Ha valaki 5-6 évvel ezelőtt szeretett volna nyaralót venni Tiszalök üdülőövezetében, korrekt áron tudott volna hozzájutni, méghozzá óriási választékból. Bő két éve viszont nagyon megugrottak az árak, már-már az irreális szintet ostromolják – tudtuk meg Tiszalök polgármesterétől, Gömze Sándortól.

– A pandémia elmúlt két éve alatt, főleg az elmúlt év őszén sajnálatos módon több idős üdülőtulajdonos is elhunyt, és az örökösök zöme mindjárt ki is tette az eladó táblát. Vélhetően nem alacsony áron két héten belül gyakorlatilag mindegyik elkelt. Nagyon sokan szeretik az itteni csendes környezetet, tízből legalább hatan így vannak ezzel, mert hallották, hogy milyen jó a hely, a többiek befektetési céllal vásárolnak. Divat lett Tiszalökre kiköltözni, nyíregyházi, sőt debreceni jól menő vállalkozások tulajdonosai szoktak érdeklődni, hogy tudnának-e telket, esetleg jó állapotú, netán felújításra szoruló ingatlant vásárolni, mivel barátjuk, üzletfelük is ide jött, és nagyon dicsérik. Természetesen előfordulhat, hogy egy-egy ingatlan véletlenül új gazdát keres, de nem keresi túl sokáig – tájékoztatott a polgármester, hozzátéve: nagyon vonzó a holtág, és kiváló az együttműködés a vízfelületet karbantartó horgászegyesülettel.

Vonzó úti cél

– Remek horgászvizünk van, sokan érkeznek hozzánk, olykor már korlátozni kell a kiadható napijegyek számát. Jelen vannak a területen a környezetvédők, például a Bölcs Baglyok Szögi Lajos Közhasznú Alapítvány, a Kis-Tisza Ökocentrum, ők is jó gazdái a területnek – hívta fel a figyelmet Gömze Sándor.

Tiszalök az építészeti műemléknek számító erőmű miatt is vonzó, de különleges a város arborétuma, és az ökoturisztikai fejlesztéseket is kedvelik a városba látogatók. – Élményparkot kínál a strand, évente 15–20 ezer ember látogatja, az üzemeltetője legalább annyit fordít fejlesztésre, mint a város maga.

A látogatókat remek étterem fogadja, üzemeltetője, Pataky Péter neve garancia, a Horgonyzooba divat kijárni ebédelni akár Nyíregyházáról is a hétvégéken. Mindez együtt komoly helyet biztosít nekünk a belföldi turizmus „étlapján”. A Keleti-főcsatorna partján végigsétálva is gyönyörű házakat látni, nagyon sokat újítanak fel jelenleg is – tette hozzá, elárulva még, hogy egy felújításra szoruló, 30 négyzetméteres, pici telekkel eladó nyaralót – ha szerencsénk van – már megvehetnénk 8 millió forintért, de az ár egy 60 négyzetméteres ingatlannál akár a 16–20 milliót is elérheti.

A városnak is érdeke

A témáról megkérdeztük a rakamazi önkormányzatot is. Bodnár László polgármester elmondta, hogy mivel magántulajdonokról van szó, árakat nem szívesen mondana.

– Az önkormányzatnak elővásárlási joga lenne, de nem gördítünk akadályt a vásárlók elé, mert a város érdeke, hogy a területnek, és az üdülőnek jó gazdája legyen. Az tény, hogy a rakamazi és a tokaji oldalon megvalósuló fejlesztések – tavaly a strandunk vált még szebbé, valamint szálloda- és panzióépítés is folyamatban van – egyre feljebb húzzák az árakat. Körülbelül négyszáz nyaraló van az északi és a déli oldalt együttvéve, a strand felől találjuk belőlük a legtöbbet – tudatta a polgármester.