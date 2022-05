Az elmúlt hónapokban kevesebb akciót kínálnak a webáruházak, ráadásul megszaporodtak az átvevőpontokat, csomagautomatákat népszerűsítő reklámok, ami nagyon előnyös a webáruházaknak: csak azt kell az átvevőpontra elvinni, amit megrendelt a vásárló, tehát ez egy biztos fuvar, és így spórolhatnak az üzemanyagon és a munkaerőn is.

A kiskereskedelmi blog szerint az online áruházaknak jobban át kell gondolniuk, mit és mennyivel kínálnak olcsóbban, hiszen az áremelkedések és az egyre szélesebb körű készlethiány őket is kihívások elé állítja.

Növekednek az árak

Emellett az is megfigyelhető, hogy a koronavírus-járvány jelentős enyhülésével és a korlátozások megszűnésével sokan visszatértek a „hagyományos” vásárlási módokhoz, és inkább személyesen veszik meg a kívánt terméket.

Berencsi Máté, a webshopok üzemeltetésével is foglalkozó Forweb IT-szolgáltató ügyvezetője lapunknak elmondta, ők is visszaesést tapasztalnak a webáruházak egy részénél, aminek számos kiváltó oka lehet.

– Az egyik ilyen az ellátási problémák, ugyanis több online áruház üzemeltetője képtelen akkora készlettel kiszolgálni az ügyfeleket, mint amivel korábban tette. Az áremelkedések is okozhatják a visszaesést az egyes termékek piacán, de ez nemcsak az online, hanem az offline piacot is érintik. Van egy olyan vásárlói réteg, amely a koronavírus-járvány miatt csak „kényszerből” vette igénybe a webshopok szolgáltatásait, ők az enyhüléssel visszatértek a korábbi szokásaikhoz, és személyesen vesznek mindent, amire szükségük van. Ugyanakkor a futárszolgálatok is emelték az áraikat, ami szintén csökkenti a vásárlói kedvet – részletezte az online piac csökkenésének lehetséges okait az ügyvezető.

A meghirdetett akciók ármérséklő hatásaival együtt a webáruházakban februárban 5–6 százalékos volt az átlagos áremelkedés, a forgalom visszaesése pedig egyre szembetűnőbb: ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a pandémia kezdetétől nagyot növekedett a webes forgalom, az utóbbi hónapokban viszont a korábbi évek 30–40 százalékos növekedési üteme 17 százalékra esett vissza. Az elemzések szerint az idén is csak 10 százalék körüli növekedéssel mozog a webáruházi piac.

Fokozódik a készlethiány

– A futárszolgálatoknak jelentős többletkiadást okoznak a korábbi évekhez képest rendkívül magas üzemanyagárak, aminek ugyanakkor pozitív hatása is van. A szállítmányozó cégek soha nem látott csomagautomata-fejlesztésekbe kezdtek, ami sokkal kifizetődőbb megoldás a cégnek és a vásárlónak egyaránt. Az automaták költséghatékonyabbak, ugyanis a nagy raktárakból érkező dobozokat elég egy ponton elhelyezni, az ügyfelek pedig a nekik tetsző időpontban átvehetik azokat – hangsúlyozta Berencsi Máté, aki a növekvő készlethiányról is mesélt lapunknak.

– A webáruházak legnépszerűbb termékcsoportjai, mint a szépségápolási vagy műszaki cikkek, ruhaneműk közül nem mindegyiket érinti a hiány, legalábbis az ügyfeleink nem jeleztek nekünk problémát. A műszaki cikkekből viszont egyre nagyobb a hiány, és nem csupán az olyan kedvelt termékekre kell gondolni, mint a televíziók, esetleg mobiltelefonok. A fűkaszák, szerszám- és kerti gépek is érintettek, és azt se felejtsük el, hogy az építőipari áruk is beszerezhetők az interneten, s már ott is tetten érhető bizonyos fokú hiány – tudtuk meg az ügyvezetőtől, aki szerint nem lehet tudni, meddig tart az áremelkedés, és mindez hogyan hat majd az online piacra.

– A folyamatosan változó helyzet miatt fölösleges jóslatokba bocsátkozni, de annyi biztos, hogy a piac sorsa a lakosság pénztárcájától függ. A drágulás egyértelmű, az alapanyagok ára nő, muszáj emelniük a kereskedőknek, többe kerülnek a beszerzések is, de nem tudni, mennyire szegi ez majd kedvét a vásárlóknak. Az viszont biztos, hogy a piac növekedését is visszavetik majd ezek a tényezők – zárta gondolatait a szakember.