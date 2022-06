Az importszamócából az idén is a spanyol dominált Magyarországon, amiből – a kedvezőtlen tavaszi időjárás miatt – kevesebb termett, így a tavalyi árnál drágábban volt kapható az első időkben. Noha a magyar szamóca eredetileg 4 ezer forint/kilogramm termelői áron lépett be a piacra, mostanra a fogyasztói piacokon már jóval olcsóbban, a belépő árnak majdnem harmadáért kínálják a gyümölcs kilóját – írta az agrarszektor.hu.

Nem tudnak versenyezni

Katasztrofálisnak nevezte az idei szezonját a Nyírszőlősön szamócát termesztő Humicskó István. Mint azt lapunknak elmondta, még a fólia alatt termesztett szamócát (Clery) viszonylag elfogadható áron tudta értékesíteni, addig a szabadföldi fajtát (Joly) az import miatt csak nyomott áron sikerült eladnia.

– Mi, gazdák azt halljuk, hogy a spanyol és a görög termelők állami támogatást kapnak a szamócájukra, ezért például a görög szamóca ellepte a romániai piacot, ahonnan pedig a kereskedők „áthozták” hozzánk és árulták ötszáz forintos kilónkénti áron. Ezzel mi, hazai kistermelők nem tudunk versenyezni, ugyanis drága a munkaerő, harminc százalékkal emelkedtek az órabérek, a műtrágya 15 ezerről 40 ezer forintra nőtt, még szerencse, hogy nekünk viszonylag sok maradt tavaly­ról. Ami pedig a másik nagy szívfájdalmam, hogy idehaza a kereskedők magyarként adják el az importszamócát, itt rettentően hiányolom a szakhatóság fellépését, az állandó ellenőrzéseket – sorolta a problémákat a nyírszőlősi Hu-Ba Eperkertészet társtulajdonosa, Humicskó István, aki elmondta, a termésátlagok is elmaradtak a várttól, a Joly-fajta csak negyven, a Clery pedig csak harminc dekát hozott tövenként.

– Sajnos a tavaszi időjárás is alaposan rányomta a bélyegét a szezonra, ami emiatt a szokottól korábban ér véget. A földünkről még a héten tudunk felszedni szamócát, holott a korábbi években június közepén még javában szüreteltünk. A tavasz nagyon hektikus volt, nappal húsz fok fölötti hőmérsékletet mértünk, míg éjszaka jöttek a mínuszok. Így fordulhatott elő áprilisban az a példátlan helyzet, hogy a már pirosló szamócát éjjel le kellett takarnunk, mert megcsípte volna a fagy – tudtuk meg a nyírszőlősi termesztőtől, aki eloszlatta azt a tévhitet is, hogy a szamócatermesztőknek tavasztól nyár közepéig tart a szezon.

– Mi már szeptemberben elkezdjük nevelgetni a palántákat, amiket a tavasz elején ültetünk ki a földbe, addig szakszerűen gondozzuk, táp­oldatozzuk őket – árulta el a gazdálkodó, aki hozzátette, ha a következő szamócaszezon is ilyen keserves lesz, mint az idei, vélhetően felhagy a termesztésével.

Ötéves ciklusok

Az agrarszektor.hu szerint a termelők megfigyelései azt mutatják, hogy a hazai kínálat alakulásai az utóbbi pár évtizedben mindig körülbelül ötéves ciklusokat követnek. Vagyis amíg 2019-ben nem fizetett jól a termelés, a koronavírus-járvány idején ez megfordult, és meglepően jól jövedelmezett a szamóca, ezért egyre többen kezdtek bele a termelésbe. Országos szinten egyre nagyobb termést takarítottak be, ám a kereslet nem nőtt hasonló mértékben. A szakemberek szerint a hazai szamócatermesztés most egy ötéves ciklus vége felé tart, várhatóan jövőre kevesebben fognak ezzel foglalkozni, vagy a szamócatermelők száma nem változik érdemben, ám kisebb területen fognak termelni, tehát megérkeztünk a ciklus leszálló ágába.

A fóliás termesztők tapasztalatai szerint a hozamok jelentősen elmaradtak a várttól (a termelők többsége fél, illetve kétharmad termést takarított be), melynek oka elsősorban a tavaszi hűvös időjárás. Mivel azonban az utóbbi két évben sok új termelő lépett be a piacra, az országos termés volumene nem kisebb, mint az előző években, vagyis a kínálat nem változott. Mindez azt jelenti, hogy egy termelő a megnövekedett termelési költségek mellett kisebb mennyiséget tudott értékesíteni a meglehetősen bizonytalan piacon. Összességében elmondható, a termelők az előző két évhez képest kifejezetten rossz évet zárnak. A fajlagos termelési költség tehát nagyon megugrott, miközben az árak lényegében nem változtak.

Előrébb sietett

A korai fűtött fóliások összességében jobb szezont zártak, a hidegfóliások viszont kisebb termést takaríthattak be. Míg korábban a hűvösebb idő miatt várható volt, hogy a fóliás és a szabadföldi szezon időben elkülönül egymástól, az elmúlt hetek 25-27 Celsius-fokos melegei miatt a szabadföldi termés a vártnál körülbelül egy héttel előrébb sietett – összegezte az agrarszektor.hu.

Drágább volt a gyümölcs, mint tavaly

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon az elmúlt években 4,7-6 ezer tonna szamócát takarítottak be. A szakértők szerint belföldi szamócából idén nem volt hiány, ám arra fel kell készülni, hogy a szamóca évről évre egyre drágul, így idén is magasabb áron lehetett hozzájutni, mint egy évvel korábban. Az árakat főként a görög és spanyol importszamóca ára és mennyisége befolyásolja, de hatással van rájuk a földeken fellépő munkaerőhiány, a minimálbér és garantált bérminimum emelése és a termesztési költségek emelkedése a 2022-es extrém infláció tekintetében is, ráadásul mindemellett itt van még az orosz–ukrán háborús helyzet is.