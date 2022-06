Egy dél-koreai hírportálon megjelent cikk kapott szárnyra a sajtóban, de a beruházásra voltak már jelek. A haon összegyűjtötte a korábbi információkat, hogy megvizsgálja, mennyire lehet valóságalapja az értesüléseknek.

Korábban Szíjjártó Péter is utalt egy nagyobb, gigantikus beruházásra Debrecenben. Egy kínai hírportál szerint március végén az Eve Energy bejelentette, 45 hektárnyi területen tervez akkumulátorgyárat létesíteni Debrecenben, a tárgyalások tényét a polgármesteri hivatal akkor megerősítette - írta a haon.hu.

A Napló Papp Lászlóval készített évértékelő interjújában ezt követően a polgármester is utalt arra, hogy a koreai EcoPro BM mellett egyéb, a jövő technológiáira építkező nagyberuházásokkal is tervez a város.

– A külföldi cégek beruházásaiért nagy a verseny, és az a jó, ha minél magasabb technológiai színvonalú beruházások érkeznek Magyarországra – fogalmazott a február 19-ei beszédében Orbán Viktor.

A miniszterelnök akkor hozzátette, eddig 3 milliárd eurós befektetés volt a rekord, de várhatóan hamarosan egy 6 milliárd eurót meghaladó beruházást is be tud jelenteni a kormány.

A gazdasági lapok egyenként felkapták a haon Szíjjártó Péterrel készített interjúját, és hamar összekötötték Orbán Viktor bejelentésével.

Emellett a Debrecen Drive-on megrendezett szombat délelőtti járműipari konferencián Palkovics László technológiai és ipari miniszter is beszélt egy folyamatban lévő tárgyalásról egy akkumulátorgyártó céggel.

Egy dél-koreai üzleti híroldalra hivatkozva a Világgazdaság azt írja, hogy

a CATL nemzetközi terjeszkedése részeként egy 200 hektáros területet vásárol Magyarországon üzemépítes céljából.

A portál arra is hivatkozik, hogy a vállalat LinkedIn-profilján található álláshirdetésben Debrecent jelölte meg a munkavégzés helyeként.

A Dehir.hu úgy tudja,

a CATL akkumulátorgyára a debreceni Déli Gazdasági Övezetben épülhet fel, ahol az elmúlt hetekben nagyszabású földmunkák kezdődtek, sőt, azóta régészek is felvonultak a Semcorp és a Krones üzeme mögötti területen.

Ha a hazai médiumok jól sejtették, és valóban Debrecenben valósul meg a gigantikus beruházás, kezdhetjük kóstolgatni, megszokni a CATL nevét. A haon utánanézett a vállalatnak, lássuk, mivel is foglalkozik a cég pontosan!

Kik is ők?

A Contemporary Amperex Technology (CATL) mára a világ legnagyobb elektromos jármű akkumulátor gyártó cége, a piaci részesedés 32 százalékát birtokolja. A vállalatot 2011-ben alapította Robin Zeng, a korábban laptopokba és mobiltelefonokba szánt akkumulátorok gyártásával foglalkozó ATL vállalat tulajdonosa. Az elektromos autók iránti kereslet növekedésével a cég termelése évről évre megduplázódott.

Legnagyobb riválisa, a BYD Company saját járműveinek az akkumulátorellátását részesítette előnyben, így a CATL előtt megnyílt az út, hogy külföldi autógyártókkal alakítson ki partnerségi kapcsolatot.

A cég ügyfelei közé tartozik a BMW, a Telsa, a Hyundai, a Honda, a Toyota, a Volkswagen és a Volvo.

A magyar sajtóban a CATL elsőként 2018-ban lett ismert, amikor is márciusban a kínai vállalat bejelentette, hogy egy hatalmas gyárat szándékozik létesíteni Európában. Hazánk mellett Lengyelország és Németország állt versenyben a beruházásért. Végül Németország jött ki győztesen, amelynek fő oka lehetett, hogy a Volkswagen és a Daimler után a BMW egymilliárd dolláros megrendelésről szóló szerződést írt alá a kínai céggel akkumulátorcellák gyártására.

Saját technológia

A cég egyik legnagyobb megrendelője, a Tesla tavaly nyáron meghosszabbította szerződését a vállalattal, így 2025-ig kizárólag a CATL által fejlesztett LFP-technológiás (lítium-vasfoszfát) cellákat alkalmazza, melynek a kémiája mellett az energiasűrűsége is különbözik. Ráadásul a vas bőséges előfordulása miatt lényegesen olcsóbb is a gyártása. Élettartamban pedig akár kétezer töltési-kisülési ciklust is képesek teljesíteni.

Kétségtelen, hogy az ázsiai gyártók uralják az elektromos autókba szánt akkumulátorok piacát. Az elmúlt hat évben dinamikusan fejlődő CATL 2021-ben 97 gigawattorányi kapacitást termelt, megelőzve ezzel a dél-koreai LG Energy Solutiont és a japán Panasonicot.

A kínai cég ambiciózus célkitűzése, hogy a tengerentúli autógyártók legnagyobb beszállítójaként uralja a piacot a „beszerzési ciklus” következő fordulójában, mely a vállalat korábbi ügyvezetője szerint 2026-tól kezdődik. Ez egészen esélyes jövőkép, mivel elemzők szerint a CATL jó irányba halad, hogy 2025-re megtriplázza cellagyártási kapacitását világszerte.

Mindezt annak ellenére, hogy a vállalat 2022 első negyedévében növekvő eladási mutatók mellett jelentős bevételcsökkentést könyvelt el a növekvő nyersanyagárak és a sanghaji leállások következtében, amit a koronavírus-hullám újbóli fellendülése okozott.

