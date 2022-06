Jó kompromisszumot sikerült kötni – számolt be az agrártárca illetékeseivel folytatott tárgyalást követően a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Győrffy Balázs bejelentette, a NAK, a Magosz, a GOSZ, a Fruit­Veb, a HNT, a Gyógynövény Szövetség, illetve a Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara kezdeményezése meghallgatásra talált, így jelentős kedvezményeket értek el. Ennek következtében nem most, július 1-től, hanem fél évvel később, 2023. január 1-től vezetik be az e-permetezési napló kötelező kitöltését. Továbbá a kötelezettség csak a szántóföldi növénytermesztőket érinti majd, és kizárólag a rovarölő szeres kezeléseket kell 24 órán belül digitálisan bejelenteni. Végezetül jó hír a „legkisebbeknek”: a 10 hektárnál kisebb területet művelő gazdák mentesülnek az e-permetezési napló kötelezettsége alól.

Az ÜPR-en keresztül

A múlt év decemberében hatályba lépett jogszabály-módosítás szerint idén július 1-től már elektronikus formában kellett volna vezetni a permetezési naplót. Ezt az e-permetezési naplót a hatályos jogszabály szerint a Nébih elektronikus felületén szükségszerű vezetni, ám az agrártárcával megkötött kompromisszumos egyezség értelmében erre csak a 2023-as évtől kell az érintett gazdáknak készülniük. A permetezési napló vezetésére szolgáló elektronikus felület a Nébih Ügyfélprofil Rendszerén (ÜPR) keresztül érhető el.