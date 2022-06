Bő 2°C-kal volt melegebb a megszokottnál június első 10 napja során. Végre számottevő csapadék is hullott, mégsem mindenütt enyhült az aszály Szabolcs-Szatmár-Beregben.

Igazi nyári idő jellemezte a hónap első dekádját, hiszen a megye nagy részén minden egyes napon elérte a csúcshőmérséklet a 25 fokot, emellett 1-4 alkalommal a 30 fokot is. A nyári és hőségnapok sorozata ellenére csak 1,3-2,6 °C-kal haladta meg az időszak középértéke a sokéves átlagot, hőérzetünk viszont főként az időszak végén lehetett magas az egyre fülledtebb időben.

Nem csupán a nappali órákban volt meleg: noha eleinte 10 fok köré hűlt a levegő a hajnali órákban, az időszak végéhez közelítve egyre többfelé mértünk 15-20 fok közötti minimumokat. Megyénk délnyugati felében a melegigényes növényfajok 10°C-os bázishőmérsékletére számolt hasznos hőösszeg jócskán gyarapodott, így mostanra elérte a legutóbbi harminc évben mért átlagot. Másutt is legfeljebb 5-10 foknapra tehető az elmaradás, miközben a talajhőmérséklet a kötöttebb talajú körzetekben is 20-26 fok közé emelkedett napi középértéken.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása június első dekádjában (Záhony)

A magas napállás, a hosszú nappalok és a viszonylag kevés felhő bőséges napfénytartamot és erős sugárzásintenzitást biztosított a növények asszimilációjához. A fejlődéshez szinte minden feltétel rendelkezésre állt mezőgazdaági kultúráink számára, kivéve a nedvességet, mellyel az idei tenyészidőszak rendkívül rosszul állt a hónap kezdetén. Tíz nap elteltével továbbra is térségünk maradt az ország egyik legszárazabb vidéke, de legalább az aszály mérséklődött valamelyest. Területi átlagban 20-22 mm-re tehető a megyei csapadékösszeg, de mivel a csapadék az évszakra jellemző módon most is zömmel záporos-zivataros formában érkezett, igen nagy térbeli heterogenitás jellemezte.

Ismét voltak körzetek, ahol az 5 mm-t sem érte el a dekád során hulló csapadék mennyisége, míg másutt 30-40 mm-es összegek is előfordultak, akár néhány kilométeres távolságon belül. Szárazabb területek a megye keleti harmadában maradtak, errefelé 100 mm körüli a talajok vízhiánya az 1 méter mélységű szelvényben. Érdemben javult a vízellátottság az északi és északnyugati tájakon, ahol 70-100 mm közötti a hiány, szemben a déli-délnyugati 110-120 mm-es deficittel. A következő néhány nap során azonban sehol sincs kilátás igazán nagy mennyiségű, áztató csapadékra, így mindenütt a szárazság újbóli fokozódására érdemes készülni.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ