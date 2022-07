Július első tíz napjában 3-4°C-kal volt melegebb a sokéves átlagnál, míg végre számottevő csapadék is több helyen fordult elő. Az időszakban 5-7 hőségnapot, valamint 2-3 forró napot regisztráltunk a megye területén, rendre 30, illetve 35 fokot meghaladó csúcshőmérsékletekkel. A napi középhőmérséklet 4-5 napon a másodfokú hőségriasztás küszöbértékét is meghaladta, s csak a dekád második felében mérséklődött a rekkenő hőség. Addig azonban éjszakánként sem mindenütt frissült fel a levegő, hiszen a minimumhőmérséklet egészen hatodikáig 16-21°C között alakult.

A hetek óta tartó pozitív hőmérsékleti anomália hatására effektív hőösszeg tekintetében immár a megye teljes területe a sokéves átlag felett van. A hőigényes kultúrák 10°C-os bázishőmérsékletére számolt érték 20-40 foknappal meghaladja az 1991-2020-as átlagot, de az előző évekhez képest – 2018-at kivéve – szintén kissé magasabb. Mindez a szokatlanul hűvös tavaszt követően kifejezetten nagy ugrás, mely részben júniusnak, részben pedig július első dekádjának tudható be.

A kánikulai időben növényállományainknak – kivált a virágzásban lévő napraforgónak és a kukoricának - nagyon kellett a nedvesség, ráadásul az aratás végéhez közeledve már a gabona minőségét sem ronthatta igazán a csapadék. A magas hőmérsékletek és a gyakran élénk, erős légmozgás következtében a potenciális párolgás napi összege 3-8 mm-ig emelkedett, noha a többfelé súlyos fokozatú aszály miatt ennek a felét sem érte el a ténylegesen elpárologtatott vízmennyiség.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása július első dekádjában (Milota)

A megye öntözetlen tábláin néhol már a teljes gyökértérből hiányzott a növények számára felvehető és elpárologtatható víz, hiszen a talajnedvesség egyre többfelé csökkent a holtvízi nedvességtartalom közelébe. Az 1 méter mélységű talajszelvény vízdeficitje jellemzően 130-150 mm közötti, a régió talajfizikai adottságait és a talajvíz szintjét figyelembe véve így mintegy 10-40 mm felvehető nedvességgel gazdálkodhattak állományaink. Hozzávetőleg napi 5-6 mm, azaz négyzetméterenként 5-6 liter vízre lett volna szükség a növények élettevékenysége és a terméskilátások fenntartásához, így ahol ez nem állt rendelkezésre legalább felerészben, ott napról napra növekedtek a károk.

Térségi léptékben is jelentős csapadék hiányában a megye nyugati tájain vált súlyossá az aszály okozta kár elsősorban a késői vetésű, öntözetlen szántóföldi kapás és zöldségállományokban. Megyénk keleti kétharmadán előfordult átmeneti fellélegzést hozó, 5-20, néhol 40 mm-t elérő csapadékösszeg, a szabolcsi régió nyugati részén azonban most sem volt jelentős eső. Az öntözés, valamint a talaj nedvességének megtartását és a gyomok irtását célzó sekély talajművelés ajánlható továbbra is az aszálykárok mérséklésének eszközeként, hiszen az előrejelzések látómezejében továbbra sem szerepel a csapadékhajlam tartós és számottevő növekedése, újabb, erős hőhullámok azonban annál inkább.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ