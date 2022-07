A többinél jóval energiaigényesebb dohányágazat szereplői, túlzás nélkül mondható, katasztrofális helyzetbe kerültek a megsokszorozódott költségeik és a szárazság tépázta töredék termésátlagok kettős szorításában. A legtöbbjük már pusztán azért rimánkodik, hogy csak tudja túlélni az idei termesztési évet. A termesztéshez felhasznált anyagok, szolgáltatások, vagyis az inputköltségek emelkedése már 2021 őszén jelentkezett, amikor az éves gázszerződések lejártával az októberi gázfelhasználás után a szolgáltatók a korábbi ár többszörösét számlázták ki a dohánytermesztőknek. Jelentősen emelkedett a mű- trágyák, a növényvédő szerek és az üzemanyag ára is, az élőmunka költségéről nem is beszélve. Ezek együttes hatása az idén tavaszra a termesztési költségek több mint 40 százalékos drágulását okozta.

A Virginia dohányok leszárításához jelentős mennyiségű földgázra és elektromos energiára van szükség. A dohány­ágazatot a rendkívüli aszály és a költségek emelkedése, benne az energiaár-robbanás elviselhetetlen terhe is sújtja.

– A termesztéshez felhasznált anyagok, szolgáltatások, vagyis az inputköltségek emelkedése már 2021 őszén jelentkezett, amikor az éves gázszerződések lejártával az októberi gázfelhasználás után a szolgáltatók a korábbi ár többszörösét számlázták ki a dohánytermesztőknek. Jelentősen emelkedett a műtrágyák és növényvédő szerek, az üzemanyag ára is, az élőmunka költségéről nem is beszélve. Mindezek együttes hatása 2022 tavaszára a termesztési költségek több mint 40 százalékos drágulását okozta – világította meg a dohányágazatban kialakult helyzetet Fekete Tibor, az ULT Magyarország Kft. agronómiai igazgatója.

Megosztott terhek

– Együttműködve a termesztőkkel és az elsődleges feldolgozókkal, a magyar kormány egy egyszeri krízistámogatási formát alakított ki 2022-re. Feltétel volt, hogy a költségnövekedés terhét a három félnek megosztva kell viselnie. A márciusi szerződések ennek megfelelően egy jelentős felvásárlásiár-emelés és a termesztők profitjuk jelentős részéről való lemondása mellett köttettek meg. Mindezt a gazdaságuk, valamint a hazai dohánytermesztés fenntarthatóságának érdekében vállalták a felek. A közös cél az ágazat fenntartása és a krízis­év túlélése volt. – Ekkor még nem sejtettük, hogy az igazi energiaár-robbanás még hátravan. Július közepére a földgáz ára a 2021. évi ár tízszeresére, míg az elektromos áram ára hétszeresére emelkedett. Nem állt meg a növényvédő szerek és műtrágyák áremelkedése. Folyamatosan drágul az élőmunka költsége, és július elejétől duplájára emelkedett a mezőgazdasági szezonális foglalkoztatás közterhe – kesergett Erdei József napkori dohánytermesztő.

Ilyen rég nem volt

Az áldatlan időjárási körülményeket az ULT agronómiai igazgatója így ecsetelte: – Az elmúlt években kisebb-nagyobb mértékű aszálykárunk volt, de ekkora hőségre és szárazságra talán a '90-es évek elején volt példa. Az év első felében a szokásos csapadék fele, harmada hullott a főbb termesztési körzeteinkben. A csapadékhiánnyal párosul az utóbbi három hónap kiugróan magas hőmérséklete.

– A nem öntözött, gyenge termőképességű talajon lévő ültetvények jelentős része már kiszáradt, vagy olyan mértékű a tőpusztulás, hogy az ültetvények további gondozása szinte értelmetlen. Az öntözött ültetvényekben pedig a légköri aszály miatt a kijuttatott vízmennyiség jelentős része nem hasznosul. Itt a növények életben tartása a cél, de ez hihetetlen költségeket emészt fel.

A cél: talpon maradni

– Az ULT Magyarország Kft. részéről próbálunk segíteni ebben a lehetetlen helyzetben dohánytermelőinken. Július 19-én meghirdettük utólagos felvásárlásiár-emelésünket és a dohányszárításhoz felhasznált gáz árának kompenzálására kialakított speciális felárrendszerünket. A célunk egyértelmű, a gyenge termés ellenére termelő és termeltető egyaránt életben tudjon maradni, s képes legyen a jövő évi termelés elindításához. Sajnos, most úgy látjuk, hogy már csak a szerződött termés felének betakarítására, felvásárlására van esélyünk. Ez nagy veszteség termelőnek, elsődleges feldolgozónak egyaránt – fejezte be Fekete Tibor.



