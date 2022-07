Hanusi Péter szerint a mátészalkai beruházás hatalmas lépés a város életében. A településvezető felidézte a 2014-es esztendőt, amikor a helyi ipari parkjuk még csak 15 hektáros volt, szemben a mostani nyolcvannal. – Három-négy év alatt sikerült kialakítanunk a megfelelő infrastruktúrát, sőt, jelenleg is tárgyalunk egy hatvan hektáros terület megvásárlásáról, ami újabb beruházások számára szolgálhat táptalajként – tekintett előre Mátészalka polgármestere.

Abban, hogy a beruházás helyszínül Mátészalkát választotta az Eu-Fire Csoport, Kovács Sándornak is óriási szerepe volt. A térség országgyűlési képviselője megerősítette Hanusi Péter szavait. – Valóban azon dolgozunk, hogy tovább bővüljön az ipari park, és még több beruházás érkezzen a városba. Szeretném a magyar kormánynak is megköszönni az eddigi támogatását – fogalmazott Kovács Sándor.

– A Covid járvány hazai kitörésekor a magyar kormány remekül ismerte fel, hogy erősíteni kell az ország egészségiparát, és elindította az Egészségipari Támogatási Programot. A kormányzati támogatásnak köszönhetően, a beruházásunk első ütemében, 2021-ben elindult a gyártás a kocsordi üzemünkben, ma pedig itt állunk a mátészalkai gyáregységünk átadóünnepségén – fogalmazott Kovács Péter, az Eu-Fire Csoport stratégiai igazgatója.

Miket gyártanak majd?

A mátészalkai üzemben nitril vizsgáló- és védőkesztyűket, szikéket, ollókat, amputációs és vérzéscsillapító eszközöket, fecskendőket és injekciós tűket gyártanak majd. A beruházásnak nemzetgazdasági szempontból is óriási a jelentősége, mert hazánk ez idáig az egészségügyi eszközök nyolcvan százalékát külföldről szerezte be, így ez a fajta kiszolgáltatottság nagy mértékben csökken: a mátészalkai üzemnek köszönhetően az itt gyártott termékekből 50-60 százalékban önellátóvá teszi az országot.

A kocsordi és a mátészalkai üzem körülbelül 100 munkavállalónak jelent biztos megélhetést. És ez a szám régiós viszonylatban sem lebecsülendő, különösen, ha figyelembe vesszük a két üzem automatizáltsági fokát: például Mátészalkán 6 fecskendőgyártó gépsort 2-3 ember működtet.

Az ünnepségen elhangzott, a kocsordi üzem két éven belül több százmilliós árbevételt produkálhat, ennek az összegnek hozzávetőleg 10-15 százaléka jelenhet meg nyereségként. A mátészalkai gyár árbevétele 2-3 éven belül megugorhatja az 5 milliárd forintot, ez a summa nagyjából 10 százalékos profittal járhat párban.

A mátészalkai üzem – ahogy a kocsordi is – több mint üzlet: az Eu-Fire Csoport társadalmi felelősségvállalásának jelképe is. A cégcsoport hitvallását Bethlen Gábor erdélyi fejedelemtől vette kölcsön, miszerint: „Nem mindig lehet megtenni, amit kell, de mindig meg kell tenni, amit lehet.” Nos, Mátészalkán a cégcsoport nemcsak azt tette meg, amit lehet, hanem azt is, amit kell. A most induló, létfontosságú eszközöket előállító gyár ugyanis felülteljesíti az ETP-pályázatában foglaltakat. Így lehetővé válik, hogy előre töltött, „oltásra kész” fecskendők gördüljenek le a gyártósorokról, kapacitásaival az üzem kisegítse az ETP-program más szereplőit, például ha sterilizálásról van szó: egy egészségügyi intézmény megrendelésének beérkezése esetén másfél nappal később már indulhat a kért termékkel megpakolt kamion.