Egy magyar–román határon átnyúló program részeként megszervezett vállalkozásfejlesztési tréningsorozat lezárásaként Belgiumban, Gentben járt a nyíregyházi vállalkozók egy csoportja.

– A szakmai út központi eleme a Belgiumi Kereskedelmi és Iparkamaránál tett látogatásunk volt – kezdte lapunk tájékoztatását Párkányiné dr. Csurka Edina, a projektgazda megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

Gazdasági szerveződés

Elmondta, a Belgiumi Kereskedelmi és Iparkamara nyolc flamand kamara és a Flamand Gazdasági Egyesület szövetsége, és nem egy állami szervezet, hanem egy magánúton létrejött gazdasági szerveződés, mely politikai hovatartozás nélkül kívánja megteremteni a legideálisabb környezetet minden vállalkozás számára.

– Egy szakmai vacsora keretében, kötetlenül is beszélgethettünk a belga kamara képviselőivel. Jártunk a KaHo Sint-Lieven kelet-flamand katolikus egyetemen is, melynek mintegy 6000 diákja és 700 alkalmazottja van. Itt megismerkedhettünk az élelmiszeripari mérnökök munkájával és a kutatási eredményeikkel, illetve ellátogattunk az egyetemmel szoros együttműködésben üzemelő sörgyárba is – tudtuk meg Párkányiné dr. Csurka Edina főtitkártól.

– Tartalmasan telt el a belgiumi négy nap, jó volt látni az egyetem és a sörgyár együttműködését, ahogy a hallgatók az üzemben gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek, amiket a diploma megszerzése után a munka világában hasznosíthatnak. Az üzleti vacsorán is sikerült hasznos információval gazdagodni és bővíteni üzleti kapcsolatrendszeremet – számolt be lapunknak élményeiről a nyíregyházi Dicső Dóra, aki a családi vállalkozásuk pénzügyi dolgaiért felel.

– Mind a genti út, mind pedig a négy alkalomból álló tréningsorozat nagyon hasznos volt, sok olyan gyakorlatias tanácsot kaptam a trénerektől és a programban részt vevő vállalkozóktól, amit a jövőben is kamatoztatni tudok majd. Sok új embert ismerhettem meg, akik a barátaim lettek. A genti út is nagyon jó hangulatban telt, köszönöm a megyei kereskedelmi és iparkamarának, hogy részt vehettem ebben az egészben – mondta lapunknak a munkavédelmi ruhákat forgalmazó, Biriben élő Tóth Szilvia.

A Vivifier Kft. ügyvezetője is pozitívnak értékelte a tréningeket és a belgiumi utat. Mint azt Gagna Csaba kiemelte, neki nagyon tetszett, hogy számos olyan praktikát elsajátítottak, ami egyszerűbbé teheti a cégvezetést.

A kamarák szerepe

– A genti út rávilágított arra, hogy a szakmai képzéseknek, legyen az egyetemi vagy felnőttképzés, a munkahelyen vagy annak közvetlen környezetében kell megvalósulniuk. Itt jön majd be a kamarák nagyon fontos szerepe, hogy ezeket az információkat eljuttassa és megvalósíttassa a helyi vállalkozásokkal – fogalmazott Gagna Csaba.

A megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára a vállalkozásfejlesztési tréning és a külföldi tanulmányút összegzésekor kiemelte, továbbra is minden eszközükkel igyekeznek segíteni a megyei vállalkozásokat kapcsolatrendszerük és szakmai tapasztalataik bővítésében.



Borítókép: A genti szakmai út résztvevői | Fotó: Kamara