Magyarország bécsi nagykövetsége az Osztrák Kereskedelmi Ügynökök Szövetségével közösen üzletember találkozót szervezett a közelmúltban, amelyen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara három munkatársa és négy megyei vállalkozó is részt vett. A részletekről a kamara főtitkára, Párkányiné dr. Csurka Edina beszélt lapunknak.

– A szövetség bemutatkozása után úgynevezett B2B (Business to Business, a szerk.) találkozókra került sor a megjelent vállalkozók és az üzletemberek között, célzottan iparágakra, gazdasági területekre lebontva. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a nagykövetség külgazdasági attaséjával, akivel személyesen beszélgettünk és aki a jövőbeni segítségéről biztosított bennünket, úgy a kamarát mint a megyei vállalkozókat is – tájékoztatott Párkányiné dr. Csurka Edina, aki hozzátette: az iparkamara az út megszervezésében, a kapcsolatépítésben és tolmácsolásban is igyekezett segíteni a vállalkozóknak.

A Groska Kft. részéről Groska Erika is részt vett a bécsi üzletember találkozón.

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felismerte a lehetőséget Magyarország bécsi nagykövetségének rendezvényében, melyen találkozhattunk osztrák mikro-, kis- és középvállalatok vezetőivel. Már a rendezvény elején kézhez kaptunk egy listát, rajta az üzletember-találkozón részt vevő cégek nevével és azzal, melyik cég a gazdaság mely szegmenséhez tartozik. Rendkívül hasznos információkkal szolgált a külgazdasági attasé, aki személyes kérdéseinket is meghallgatva igyekezett minden részletet megvilágítani a különféle kereskedelmi szerződésekkel kapcsolatban is – emlékezett vissza a nyíregyházi vállalkozó, aki szerint a külföldi cégekkel szemben a legnagyobb lemaradásunk a marketing és az exportkapcsolatok területén van. Groska Erika úgy véli, a kkv szektor cégvezetőinek rendelkezniük kell B2B marketing stratégiával, el kell tudniuk „adni” saját vállalkozásukat.

– A kamara most ebben segítette néhány régióbeli vállalkozás vezetőjét, köztük engem is – mondta a Groska Kft. vezetője.

– Csodálatos történelmi épületben látott vendégül minket Magyarország bécsi nagykövetsége. A találkozón felvázolták nekünk az osztrák piacra jutás lehetőségeit, hasznos információkkal lettünk gazdagabbak. Több üzleti megbeszélést is lefolytattunk, két kereskedő céggel már el is indultak a tárgyalások, köszönjük a lehetőséget az iparkamarának – mondta lapunknak Kulcsár Ildikó, a Cudy Future Kft. ügyvezetője.

Bényei Zsolt, a Bényei Bútor Faipari és Kereskedelmi Bt. vezetője is hasznosnak értékelte a bécsi B2B találkozót.

– Új lehetőségeket és egy komoly külkereskedelmi ügynöki hálózatot sikerült megismernünk. Úgy gondolom, hogy sok cégnek lenne szüksége az exportra jutás területén ehhez hasonló hasznos tanácsokra, támogatásra – értékelt Bényei Zsolt.