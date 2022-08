Második nyári hónapunk középhőmérséklete 1,5-2°C-kal múlta felül a sokéves átlagot, a nagyon hiányzó és várva várt csapadék tekintetében azonban elmaradt a megszokottól.

A korábbi hónapokban kialakult szárazság júliusra többfelé katasztrofális veszteségekkel járó aszállyá súlyosbodott, hiába várták a gazdák az éltető csapadékot egészen a hónap legvégéig. Július első és harmadik harmadában egy-egy erőteljes hőhullám alakult ki számos forró nappal, amikor nem csupán elérte a napi csúcshőmérséklet 35 fokot, de egy-két helyen jóval meg is haladta azt.

A hőségben megugrott a talajok párolgás általi vízvesztesége, az átlagosan 4-6 mm között alakuló napi párolgási ráta mellett nem volt ritka a négyzetméterenként akár 8-9 mm-es mennyiség sem.

A potenciális párolgási értékek azonban egyre kevésbé tudtak realizálódni, hiszen vészesen fogytak a talajok víztartalékai: néhol már a hónap elején, a jobb vízgazdálkodású talajokon inkább július végéhez közeledve csökkent a holtvíz szintje közelébe a gyökérzóna nedvességkészlete, más szóval növényeinknek ekkor már nem volt mit elpárologtatniuk. A súlyos vízhiány és a hőség együttes hatása szinte minden mezőgazdasági állományunkat érintette.

A gabonafélék aratása az átlagosnál korábban lezajlott, és bár a gombás fertőzések idén szinte teljesen elmaradtak, a minőség a szemek „megszorulása” miatt a vártnál gyengébben alakult, s gyenge lett a szalmahozam is. Az első egy-két kaszálás szép termése után a szálastakarmányok hozama is visszaesett vagy nullára csökkent, a kaszálók és legelők csaknem teljesen felsültek, egyedül lucernából lehetett öntözés nélkül is némi friss zöldtakarmányhoz jutni.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása júliusban (Nyíregyháza)

Az aszály által leginkább sújtott kultúráink a szabadföldi zöldségfélék, valamint a kapások voltak, öntözés nélkül ezek közül sok teljesen megsemmisült. Főként a vetésterületét tekintve legfontosabb növényünk, a kukorica esetében tetemes az aszálykár: még az öntözött területeken is jelentős terméskiesésre kell számítani, hiszen a virágzáskori igen alacsony páratartalom, azaz a légköri aszály miatt a termékenyülés, a szemek kötődése hiányos lehetett.

A gyümölcsösökben szintén gyengébb terméseredmények születtek, itt a szárazság okozta mennyiségbeli kiesés mellett a rovarok, kivált a poloskák és darazsak kártétele miatti minőségromlással is számolni kell.

Július hónap csapadékstatisztikája nem tükrözi hűen az aszály súlyosságát, ugyanis az utolsó napokban végre jelentős csapadék hullott a megye tekintélyes hányadán, ezzel némiképp „kozmetikázva” a megye igencsak gyenge egész havi vízellátottságát. Habár a csapadék gazdasági szempontból már sokfelé elkésett, a természetes vegetáció számára életmentő volt az 5 és 30 mm közötti, területi átlagban 15 mm körüli mennyiség.

Lokálisan ismét előfordult kiugróan magas, akár 80-90 mm-t meghaladó napi csapadékhozam a hevesebb zivatarok sávjaiban, de megyei léptékben a havi mennyiség csupán 20 és 50 mm között zárt. Az 1991-2020-as átlag harmadát-felét kitevő havi összeg a teljes gyökérzóna 130-150 mm-es vízdeficitjével egybevetve sajnos továbbra is kritikusan alacsony vízellátottságot jelez.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ