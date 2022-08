Hasonlóan gyenge termést utoljára a drasztikus fagykárok miatt 2007-ben (214 ezer tonna), majd 2011-ben (300 ezer tonna) szüreteltünk – tudtuk meg dr. Apáti Ferenctől. A FruitVeB csengeri származású elnöke lapunknak elmondta, az idei, nagyon gyenge termés mögött álló okok sokrétűek, és pontosan nem is beazonosíthatóak.

A szakember arról beszélt, hogy már tavasszal, a virágzás időszakában azt tapasztaltuk, hogy az extenzívebb művelési rendszerű, öntözetlen ültetvényekben gyenge a virágzás, míg az intenzív, öntözött ültetvényekben (mely azonban csak a hazai termőterület negyede) fajtától függően közepes-jó a virágzás mértéke.

Dr. Apáti Ferenc szerint a gyenge virágrügy-berakódottság és -kondíció okai nehezen megfejthetőek, de valószínűsíthetően a tavaly nyári és őszi aszállyal vannak összefüggésben, miközben a tavalyi termésterhelés sem volt nagy: gyenge közepes termést (520 ezer tonna) szüreteltünk. Most tavasszal a jelentősebb fagykárok elkerülték az almaültetvényeket, bár a hazai termőterület háromnegyedét adó észak-keleti országrészben a húsvétot követő három napban, vagyis a virágzáskezdetet megelőző héten voltak jelentős, mínusz 2-6 Celsius fok közötti lehűlések.

A szakmaközi szervezet elnöke hozzátette: mint később bebizonyosodott, ezek az éjszakai fagyok nem okoztak jól látható, látványos virágkárokat, hanem látens módon rontották a terméskötődést, és nagyon jelentős júniusi tisztuló hullást okoztak. Ezekre a folyamatokra további negatív hatást fejtetett ki a tavaly nyár óta tartó csapadékhiány.

– A negatív időjárási hatások következménye az lett, hogy mára mindössze 300-350 ezer tonna közötti termésben reménykedhetünk. Nagyon fontos összefüggés, amit most már több éve tapasztalunk, hogy az intenzív művelési rendszerű, öntözött, magas technológiai színvonalú ültetvényekben most is általában kielégítő vagy jó a termés, míg az extenzívebb, öntözetlen vagy alacsonyabb technológiai színvonalon művelt ültetvényekben többnyire gyenge a termés. A termés hasznosítási irány szerinti megoszlása még csak egy viszonylag tág intervallumban adható meg: jelenlegi becsléseink szerint az idei termésből mindössze 170-190 ezer tonna lehet a sűrítménycélú léalma, 20-40 ezer tonna az egyéb feldolgozóipari szegmensbe kerülő ipari alma, 100-120 ezer tonna pedig az étkezési – sorolta a szakember.

Dr. Apáti Ferenc felhívta a figyelmet, hogy ez csak egy prognózis, jelenleg nagy a bizonytalanság abban, hogy a várható termésből mennyi lesz az étkezési és az ipari alma, ennek okai pedig a következők: a hőség és az évszázados aszály miatt a gyümölcsméretek most még sok ültetvényben elmaradnak az ilyenkor szokásostól. A méretek alakulása, ami jelentősen összefügg az időjárás későbbi alakulásával, fogja eldönteni, hogy mennyi gyümölcs éri el a 65-70 milliméteres méretet, vagyis az étkezési minőség alsó határát. Nagy bizonytalansági tényező továbbá, hogy mekkora lesz a szüret előtti – egyébként bizonyos mértékig természetes folyamatnak tekinthető – gyümölcshullás mértéke.

A FruitVeB elnöke szerint joggal lehet attól tartani, hogy a tavaszi fagyok, a hőség és az aszály miatt az átlagosnál akár jóval erőteljesebb gyümölcshullás következik be, ami csökkenti az étkezési alma és növeli az ipari alma árualapot. Ezen felül a léalma-árak kedvező alakulása esetén a gyengébb étkezési minőséget képező tételek a feldolgozóiparba vándorolhatnak, csökkentve ezáltal az étkezési árualapot.

– Jelenleg úgy tűnik, hogy az elszabaduló energiaárak miatt sok termelő nem kíván hűtőtárolóban almát betárolni. A kérdés, hogy a hűtőkapacitásokkal rendelkező tész-ek és kereskedő vállalkozások mekkora mennyiséget vesznek át tárolásra ebből a szegmensből és mennyi kerül esetlegesen ezekből is a feldolgozóiparba. A tárolással összefüggő bizonytalanságot tovább fokozza, hogy a jelentős csapadékhiány miatt valószínűsíthetően kedvezőtlen volt a fák, illetve a gyümölcs kalcium-felvétele, ami pedig, akár jelentős mértékben, ronthatja a tárolhatóságot – emelte ki a szakember.

Dr. Apáti Ferenc úgy fogalmazott, akárhogy is alakul a helyzet, az ipari alma mennyisége mindössze a hazai feldolgozó-kapacitás (körülbelül 450 ezer tonna) szűk felére lesz elegendő.

– A folyamatok kedvező alakulása esetén az étkezési alma mennyisége szűken elegendő lehet a hazai piac ellátására, de mindez csak az almaszüret végére lesz pontosabban látható. A piaci folyamatokat jelentős mértékben befolyásolni fogja az európai almatermés alakulása: uniós szinten összességében jó termés várható, 12,2 millió tonna, melyből meghatározó lesz Lengyelország a maga 4,5 millió tonnás termésével – zárta lapunknak adott helyzetértékelését a FruitVeB elnöke, dr. Apáti Ferenc.