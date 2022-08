A kormány úgy döntött, hogy a 480 forintos árat csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent. Másoknak nem jár a 480-as benzin, vagyis kizárják a vállalatokat is – ismertette Gulyás Gergely a hétvégi Kormányinfón.

Megrohamozták a kutakat

A kormány felszabadítja a stratégiai készletek egy részét, miután leáll a Mol százhalombattai finomítója, illetve fent említetteken kívül mindenkit kizárnak a 480-as tankolásból, beleértve a céges autókat is.

A szabályozás módosítása rengeteg vállalkozást érint, ezért utánajártunk, hogyan kezelik majd a megnövekedett költségeket. A Kormányinfó előtt megyénk üzemanyagtöltő állomásait is megrohamozták az autósok, hiszen sokan attól tartottak, a kormány teljesen eltörli a kedvezményes árú tankolást. Ennek következményeként több benzinkút is teljesen kifogyott az üzemanyagból.

Szegfű Tibor, az Oplus Kft. ügyvezetője lapunknak elmondta, az ő kútjaikon is óriási volt a forgalom pénteken és szombaton délelőtt.

– Még most is vannak üres kutak, ami jól mutatja, hogy az üzemanyaghiány egyre nagyobb probléma. A szállítási kapacitások végesek, ráadásul a stratégiai készleteket is meg kellett nyitni, hogy fedezhessék a megnövekedett keresletet. A nyári turizmus és mezőgazdasági munkák mindig megemelik a keresletet, de most az emberek egyébként sem fogják vissza a fogyasztásukat. Sokakat motivál, hogy cirka 700 forint helyett 480-ért tankolhat, és szerintem mindenki látja ennek következményét, hogy töménytelen mennyiségű autó van az utakon – ismertette a jelenlegi üzemanyag-helyzetet Szegfű Tibor.

Az Oplus benzinkutak ügyvezetője kiemelte: nagyobb tudatosságra lenne szükség, hogy elkerüljük a hiányt.

Eltűntek az importőrök

– A rezsiárak emelkedése miatt sokan visszafogták az elektromos fogyasztásukat, holott ilyenkor rekordokat dönt az áramfogyasztás a gyakori klímahasználat miatt. Valami hasonlóra lenne szükség az autózás világában is. A hiány egyik oka, hogy eltűntek az importőrök a hazai piacról az árstop miatt, pedig korábban ők fedezték a hazai üzemanyag-ellátás közel 30 százalékát. a Mol az egyedüli ellátó, ugyanakkor a fogyasztás is megemelkedett 30 százalékkal. Sajnos addig nem is térnek vissza az importőrök hazánkba, amíg az árstop érvényben van, mert nem akarnak veszteséget elkönyvelni. Mi is várjuk már az intézkedést, s így a veszteséges működés végét: a bérek, rezsiköltségek emelkedtek, az üzemanyagot viszont ugyanannyiért adjuk, amennyiért vesszük, tehát képtelenség profitot termelni – hívta fel a figyelmet Szegfű Tibor.

– Az árstop véleményem szerint nem jó sem a kutaknak, sem a vállalkozásoknak. A lakosság élvezi ennek előnyeit, de egyre többet hallom, hogy inkább fizetnének teljes árat az üzemanyagért, csak ne kelljen a hatósági ár egyéb következményeit viselni. A cégek mindenképpen beépítik a tényleges üzemanyagköltséget az áraikba, az mindegy, milyen szolgáltatást nyújt a lakosságnak. Lehet, hogy a kúton kevesebbet fizetünk, de a boltban otthagyjuk a különbözetet.

A magánszemélyek is csak az autó tankjába tankolhatnak hatósági áron, és ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági gépekre is. Az agráriumnak is nehéz lesz így megoldani az üzemanyag-ellátást, mert a kutak távol eshetnek a munkaterülettől, a gépekkel pedig nem minden esetben képesek behajtani a benzinkutakra – tette hozzá az ügyvezető.

A céges autók kedvezményes tankolásának megszüntetésével az autós iskolák is rosszul járnak, az ő helyzetükről Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató beszélt lapunknak.

Emelik az árakat

– Ez már a sokadik pofon a szakmának. Az autósiskolák gépjárművei szinte mind céges autók, ha a teherautókra vagy közép kategóriás kocsikra gondolunk. a személygépkocsiknál némiképp más a helyzet, azok zömmel magántulajdonban vannak, az oktatók nagyrészt a saját autójukkal dolgoznak.

Őket nem érinti a szabályozás módosítása, de az oktatók között is van olyan, aki egy autósiskola tulajdonosa, és a kocsija a cég nevén van. A magasabb kategóriájú jogosítványok ára minden bizonnyal emelkedni fog. Hazánkban sok minden indul a fővárosból, az ottani iskolák jelzései alapján több ezer forinttal emelkedhetnek az oktatás óradíjai. Ez nem csupán a mostani intézkedés miatt van, hanem a KATA szabályainak módosítása miatt itt. A szakma kérte, hogy a taxisokhoz hasonlóan a gépjárműoktatókra is a régi szabályok vonatkozzanak, de az indítványt elutasították – tudatta Hagymási Sándor.

Egy neve elhallgatását kérő vállalkozót szintén rosszul érint a szabályozás. Az autómentő cég vezetője elmondta, a szakma szereplői mindenképpen kiesnek a kedvezményes tankolásból, hiszen a 3,5 tonnánál nagyobb járművek már eddig is hatósági áron tankoltak, míg a kisebb, utánfutós kocsik most esnek ki a körből.

– A megemelkedett költségeket mi is beépítettük az árainkba. Régóta vagyunk a piacon, és az elmúlt években azért modernizáltuk a gépparkot, vettünk nagyobb járműveket és elektromos csörlőket, hogy kíméljük a munkavállalók ízületeit. Ezáltal biztonságosabban és szakszerűbben szállíthatjuk a modern gépkocsikat, és a dolgozóknak is jót teszünk. Ha visszatértünk volna a régi utánfutós, rámpás szállításra, akkor csökkentek volna a költségeink a kedvezményes tankolást miatt, de csak ezért nem érdemes visszafejleszteni egy céget. A hétvégén bejelentett árstop-módosítás viszont az így dolgozó vállalkozások terheit is jelentősen növeli – hangsúlyozta az ügyvezető.