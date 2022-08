A kisadózó vállalkozók tételes adójának (kata) új szabályozása szeptember elsejétől lép életbe, ezzel egyidejűleg a régi szabályozás – a 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) II. fejezete – hatályát veszti.

Hogy minden érintett tisztán láthasson és naprakész információt szerezhessen az új szabályozásról, a megyei kereskedelmi és iparkamara munkatársai kedden délelőtt tájékoztató fórumot rendeztek a szervezet nyíregyházi székházában – az eseményt online is nyomon lehetett követni. A vendégeket Párkányi­né dr. Csurka Edina főtitkár köszöntötte, aki kiemelte, a kamara folyamatosan igyekszik az aktuális jogszabályi változásokról első kézből tájékoztatni a megye vállalkozóit.

A rendezvény egyik előadója Hadháziné dr. Kelemen Zita, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal főosztályvezetője volt, aki előzetesen néhány fontosabb dátumra hívta fel a hallgatóság figyelmét.

Fontos határidők

Elmondta, az új katatörvény adóalanyiság választására vonatkozó rendelkezései már augusztus elsején hatályba léptek. A régi kata utolsó napja augusztus 31-e, ekkor mindenki jogviszonya megszűnik. Az a régi katás, aki ugyan megfelel az új feltételeknek, de nem akar új katás lenni, október 31-éig választhatja az átalányadót. Ugyanez vonatkozik azokra, akik nem felelnek meg az új előírásoknak: ők is október utolsó napjáig válthatnak átalányadóra. Hadháziné dr. Kelemen Zita szerint még senki sincs lekésve semmiről.

Segítenek a kalkulátorok

Az adóhivatal munkatársa kiemelte: attól, hogy a régi törvényt hatályon kívül helyezték, még szeptember 12-éig meg kell fizetni a tételes adót augusztusra. A főosztályvezető aláhúzta, fontos döntéseket kell hozni, amely során figyelemmel kell lenni a már fennálló polgári jogi kapcsolatokra, szerződésekre, a várható bevételekre, saját személyes viszonyainkra és egyéb tényezőkre is.

Hozzátette, a világhálón, így az adóhivatal honlapján is, már számos kalkulátor áll rendelkezésre, amiket érdemes bátran használni, számolgatni.

A főosztályvezető az előadásának második felében az adóhivatalhoz érkező gyakori kérdésekből szemezgetett.

„Ha jelenleg átalányadózó egyéni vállalkozó vagyok, választhatom-e az új katát?” – hangzott a kérdés, amire a szakember szerint a válasz igen, ugyanis az új kata választásának nem akadálya, ha az egyéni vállalkozó ezt megelőzően az szja-törvény szerinti átalányadózást választotta.

„Rendelkezem heti 40 órás munkaviszonnyal. Emellett egyéni vállalkozóként választhatom-e az új katát?” Ebben az esetben Hadháziné dr. Kelemen Zita azt válaszolta, hogy nem, mert csak az a főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja az új katát, akinek nincs heti 36 órát elérő munkaviszonya.

Az adóhivatal munkatársa megemlített egy másik megkeresést is, amiben egy ügyvéd arról érdeklődött, hogy szeptembertől választhatja-e az új katát.

– Erre a kérdésre a válasz egyértelmű nem, mivel az új katatörvény szerint egyéni vállalkozónak kizárólag az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó tekinthető – ezt a nyilvántartást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti. Mivel az egyéni ügyvédeket az ügyvédi kamara tartja nyilván, az új szabályozás szerint nem egyéni vállalkozó, ezért nem választhatja az új katát – érvelt a szakember.

Kik választhatják?

Hadháziné dr. Kelemen Zita elmondta, hogy a nyugdíjas egyéni vállalkozó sem számít főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, ezért ő sem választhatja az új katát, ahogy az a nappali tagozatos egyetemista sem, aki egyéni vállalkozó.

– Ha az egyéni vállalkozó köznevelési intézményben, szakképző intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, nem léphet át az új rendszerbe, mert nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó – idézte az idevágó szabályt a főosztályvezető, aki előadása során több alkalommal is felhívta a figyelmet arra, hogy az adóhivatal honlapján részletes tájékoztatót talál az, aki az új szabályozás felől érdeklődik.