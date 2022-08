Drasztikusan emelkedtek az élelmiszerárak, s a prognózisok további növekedésről szólnak. Mélyen a zsebükbe nyúlnak a családok nagybevásárláskor annak ellenére is, hogy hat alapvető élelmiszer október elsejéig árstop alatt áll. Néhány hipermarket rendszeresen végez árkosárfelmérést, amelyből követhető, hogy mely termékek mennyivel drágultak az elmúlt 5 hónapban, esetleg van-e olyan árucikk, ami kevesebbe kerül, mint korábban, ámbár az árcsökkenés kizárólag az akciók idején jellemző a boltokban.



Az áremelkedéseket saját bőrén érzi mindenki, mi elsősorban most nem ezt szeretnénk górcső alá venni, s nem is az üzletek forgalmának alakulására kérdeztünk rá az élelmiszerüzletekben, hanem arra: tudatosan, átgondoltan vásárolnak-e az emberek? (Egyébként a nyíregyházi boltokban megfordulva a kereskedők egyelőre nem számoltak be számottevő forgalomcsökkenésről, mint mondták: a családi kasszából továbbra is élelmiszerekre költünk a legtöbbet.)



Változó árcédulák



– Szerencsére sokan megnézik, mit vesznek meg, az utóbbi években egyre tudatosabban vásárolnak az emberek. Főleg azoknál figyeltük meg, akik egészségügyi okok miatt válogatnak az árucikkek között, vagy keresnek bizonyos terméket. Nekik ezután sem lesz mindegy, hogy mit vesznek le a polcról. A növényi alapú, a vegán, a laktózérzékenységre kifejlesztett termékek köre iránt megnőtt a kereslet, egyfajta trend volt az utóbbi időben egészséges és jó minőségű ételeket venni. Más kérdés, hogy be tudjuk-e majd szerezni néhány hónap múlva ugyanazt a készletet, ami korábban elérhető volt boltjainkban – mondta Szurovcsják Ilona, a Szabolcs-Coop Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, valóban egy nehéz időszakot élünk, amikor szinte naponta írja át az árcédulákon a számokat a kereskedő, aki persze nem meggazdagodni akar, mindössze túlél.



Ebben a gazdasági közegben különösen nagy hangsúlyt kap, hogy az itthon termelt és előállított, hazai termékek forgalma ne essen vissza. Nem beszélve arról, hogy az olcsó, de silány termékek – amelyek sokszor az élelmiszer-ellenőrző hatóság szűrőjén sem mennek át – ne nyerjenek teret pusztán azért, mert kevesebbe kerülnek az átlagosnál.



A Magyar Termék Nonprofit Kft. kezdeményezésére az augusztus idén is a magyar termékek hónapja. Az akció idején a Magyar Termék védjegyekkel ellátott termékekre összpontosítanak a kampányban, a kezdeményezéshez több nagy áruházlánc máris csatlakozott.



Elkötelezettség, minőség



– Az elmúlt években a hazai vásárlók egyre nagyobb arányban keresték az itthon készült árukat. A védjegy iránytűként szolgál a fogyasztó számára, a vásárlók több mint 95 százaléka ismeri a védjegyeket, s ami még fontosabb: több mint 70 százaléka megbízik azokban a termékekben, melyeken az eredetet tanúsító védjegyünk szerepel – hivatkozott egy tavalyi kutatásra Beck Gabriella, a Magyar Termék Nonprofit Kft. marketingkoordinátora. Lapunk megkérdezte, hogy a jelenlegi inflációs közegben szempont-e a vásárlásnál a garantált minőség, amely egyes termékeknél, zöldségnél-gyümölcsnél magasabb árat is jelent.

– Átlagosan akár 10 százalék felárat is hajlandó fizetni a vásárló a védjegyes hazai termékekért – hangzott a válasz.



Beck Gabriella hozzáfűzte, az elmúlt években folyamatosan építették ki a védjegyes hálózatot, a fogyasztók pedig egyre tudatosabbak lettek, fontosabbá vált számukra, hogy hazai terméket vásároljanak.



– Gazdasági nehézségek idején mindenhol fokozódik az a fajta elkötelezettség, amit mi is képviselünk, ilyenkor mindenhol a saját terméket preferálják, ily módon is oltalmazni kívánják saját országukat, közvetlen gazdasági közösségüket. Erre erősít rá az augusztusi Hazai Termékek Hónapja kampányunk is. Úgy gondoljuk, most kiemelten fontos az a támogatás, amelyet tudatos fogyasztóként adhatunk a hazai termelőknek és gyártóknak – hangsúlyozta a szakember.

Megkérdeztük azt is, miért éri meg a cégeknek, gyártóknak Magyar Termék védjegyet viselniük.



– Mert Magyarország legismertebb eredetet tanúsító védjegye kerül rá a termékére, aminek hozzáadott értéke van: a fogyasztó ismeri a jelölést, és megbízik a védjegyes termékek eredetében. S az sem utolsó szempont, hogy folyamatos és jelentős marketing- és PR-támogatást kap a belépő cég. Természetesen a védjegyrendszerben továbbra is független szakértői vizsgálat tanúsítja a termék eredetét és megbízhatóságát.

KO