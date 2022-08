A mintegy 600 négyzetméteres épületben a csarnok mellett üzletsor és kiszolgáló épület is helyet kapott. A legmodernebb igényeket is kielégítő komplexumban gombavizsgalót is kialakítottak.

Az átadóünnepségen jelen volt Papp Zsolt György vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és dr. Hosszú József polgármester. A helyettes államtitkár köszöntőjében kiemelte: augusztus 20-a hazánk születésnapja, mely az évtizedek során összefonódott az új kenyér ünnepével.

– Szent István megmutatta, hogyan őrizhetjük meg és építhetjük tovább otthonunkat.

A piac napjainkban reneszánszát éli, éppen ezért a kormány is a rövid élelmiszerláncok kiépítésén fáradozik. Így helyben maradhat a kereskedelmi haszon, az emberek pedig közvetlenül a termelőktől juthatnak hozzá a friss termékekhez.

