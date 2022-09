Az elmúlt hónapok időjárása kedvezőtlenül alakult a csemegekukorica és a zöldborsó fejlődése szempontjából. A kifejezetten száraz és enyhe telet egy jellemzően továbbra is száraz március-májusi időszak követte. Bár a lokális májusi esők adtak némi reményt, de a nyári hónapok egyértelművé tették, hogy az idei a pusztító aszály éve lesz.

A zöldborsó és részben a korai fővetésű csemegekukorica állományok fejlődése erősen megszenvedte a száraz tavaszt, ami miatt késett a betakarítás, ezzel komoly gondot okozva a másodvetésű kukoricák vetésében is. Ez további késedelmet vagy területi, és ezzel járó mennyiségi kiesést jelentett a már eleve aszály sújtotta csemegekukoricában – olvasható a FruitVeB mezőgazdasági szakportálon.

Bérvágásban is érdekelt

Pásztor András csemegekukoricát is termeszt, több környékbeli feldolgozóval is kapcsolatban áll, de a legnagyobb mennyiségben a nyíregyházi EKO-nak értékesít. Emellett a megye több pontján bérvágásban is érdekelt, ahogy Hajdú megyében is dolgoznak a munkagépei. A Timári Vetőmag és Szárító Kft. tulajdonos-ügyvezetője szerint ott, ahol a gazdák nem tudtak öntözni, siralmas a helyzet, a korai vetés rettentően keveset, 10-20 mázsát hozott hektáronként, ami egy kimondottan gyenge eredmény.

Pásztor András lapunknak elmondta, a saját földjein, ahol öntözték a növényeket, viszonylag jó hozamok születtek, a napokban vágtak le egy 15 és 20 tonna/hektár között produkáló területet. – Csengerben, ahol a múlt héten dolgoztunk, ott viszont csak 7 és 8 tonna volt a hozam – tette hozzá a tulajdonos-ügyvezető, aki szerint egy 17-18 tonna/hektáros eredmény már jónak számít.

Pásztor András szerint megyei viszonylatban Timár és Tiszavasvári környékén elég jó képet mutatnak a táblák, köszönhetően annak, hogy ezeken a részeken tudtak öntözni a gazdálkodók. – Ettől függetlenül az aszály nagyon belerondított a képbe... Bár a vágás még október elejéig eltart, nagyon úgy fest, hogy az idén a feldolgozói kapacitást nem tudjuk majd kielégíteni, ez helyi, illetve országos viszonylatban is igaz lehet – mondta a Timári Vetőmag és Szárító Kft. tulajdonos-ügyvezetője.

Jó közepes termés

Pásztor András a zöldborsóról már jobb híreket hozott, itt már túl vannak a betakarításon, a termés mennyisége és a minősége a közepesnél valamivel jobb lett, mivel a tenyészidőszakban öntözve voltak a területek és akkor még nem volt akkora a szárazság.

– Szövetkezeti formában összesen 350 hektár zöldborsót takarítottunk be, ez megegyezik a tavalyi esztendővel. Az árakon viszont ötven százalékkal emeltünk az előző évihez képest, az önköltség, a műtrágya, a vegyszer, az öntözés költsége ennyivel emelkedett. Ezt a tavaszi tárgyalások során a feldolgozók elfogadták – árulta el lapunknak Pásztor András tulajdonos-ügyvezető.

Csökkent a feldolgozható mennyiség

A júniusban betakarított zöldborsónál mintegy 10-15 százalékos termésveszteség volt tapasztalható, az öntözetlen állományok kifejezetten gyenge termést produkáltak. A sok forró nappal tűzdelt aszályos nyári időszak eredményeképp az eleve késve induló csemegekukorica-feldolgozási szezon első szakaszában, amit jellemzően az öntözetlen, korai fővetésű állományok szolgálnak ki alapanyaggal, 50-70 százalékos (néhány esetben akár 100 százalékos) terméskiesés volt mérhető, de még a későbbi betakarítású öntözött állományokban is 20-30 százalékos termésdepresszió volt jellemző.

Nem csak a feldolgozható mennyiség esett jelentősen vissza, hanem a csőméretek is csökkentek, ami által számottevően romlott az alapanyag-kihozatal is. A csemegekukorica-feldolgozás még most is tart, a napokban indul a másodvetésű területek betakarítása, így még végleges összegzést nem lehet adni, mint ahogyan a terméskiesés mértéke sem számszerűsíthető pontosan. A termésveszteség végleges mértéke nagyban függ a másodvetésű állományok hozamaitól, az elkövetkező hat hét időjárásától, valamint az első őszi fagy időpontjától.