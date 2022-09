Ember legyen a talpán, aki követni tudja az ingatlanpiac nostradamusi jóslatait, olyan gyorsan változnak az ingatlanok jövőbeli árváltozásait illető jövendölések. Mi a valószínű, és mit nem esznek olyan forrón? Az Ingatlanbazar.hu portál segített megvizsgálni.

Hogy az ingatlanpiacon az infláció, a hitelek drágulása, az építőanyag és a munkaerő árának emelkedése, valamint az energiaválság rezsicsökkentési ága változásokat fog hozni, senki nem tagadhatja. Ezek mind létező és sokszor nem hirtelen megjelenő tényezői voltak eddig is az ingatlanok adásvételének. A kérdés, hogy közülük melyek hatnak rövid, és melyek hosszabb távon? Az Ingatlanbazár értékelte a helyzetet.

A milliós küszöb

Amíg „csak” infláció és hitelválság volt, az ingatlanpiac mintha sztoikusan vette volna tudomásul a történteket: az eladók kivártak, az új építésű ingatlanok ára pedig emelkedett. Budapesten már nem akadt olyan ingatlan, amelyiknek a négyzetméterára ne haladta volna meg az egymillió forintot, vidéken pedig Debrecen, az árban leginkább fejlődő magyar város is elérte a milliós küszöböt (felkészül: Kecskemét, Szeged, Pécs, Miskolc).

A rezsicsökkentés szigorítása jórészt a vidéket és jórészt a legesendőbb társadalmi rétegeket érintette érzékenyen, főleg a kis településen élőket, akiknek sem gondolatban, sem pénzügyileg nem futotta eddig házszigetelésre. A darázscsípés viszont az volt, amikor belengették a rezsicsökkentésnek a távhővel fűtött panel- és téglaépítésű társasházakra vonatkozó megváltoztatását.

A panelekben egy lakást akár négy oldalról is fűthetnek a szomszéd lakások, és jóval kevesebb hőmennyiség lenne szükséges.

Az ördög a részletekbe rejlik

A nagy probléma a külön mérőórával nem rendelkező, távhővel fűtött lakásokkal van, hiszen ezekben a tulajdonos nem tudja befolyásolni a ház hőmennyiség-fogyasztását. Vannak olyan épületek is, amelyekben a korszerűtlen fűtési rendszer kényszeríti nagyobb átalakításokra a tulajdonosokat, csak azért, hogy a külön mérőórákat felszerelhessék. Mivel a kérdés jelentős számú ingatant érint, elkerülhetetlen, hogy a jelenség megmozgassa az ingatlanpiacot. Vagyis a mérésileg problémás – és eddig amúgy is üresen álló – lakások most nagyobb számban kerülhetnek piacra az Ingatlanbazár szerint.

A vidéki, hirtelen eladóvá lett „Kádár-kockákkal” együtt ez már valóban árat csökkentő tényező lehet, amely a másik oldalon a modern fűtési és mérési rendszerrel ellátott ingatlanok árának emelkedéséhez vezethet.

Egyelőre még nem világos, hogy a kormányzati kommunikáció a fűtési rendszerek korszerűsítésére enyhíti-e a folyamatot és türelmesebbé teszi-e az egyedi mérés nélküli lakások tulajdonosait, akik attól tartanak, hogy ingatlanjuk már a távhőre vonatkozó rezsicsökkentés szigorításának emlegetésével is veszít értékéből.

Hogy vásárlóként miként keressünk és tájékozódjunk ezek között az ingatlanok között? Az Ingatlanbazár azt ajánlja, ne elégedjünk meg azzal, hogy a panellakások az utóbbi időben körbefűtöttségük miatt népszerűbbek lettek. Konkrétan kérdezzünk rá az egyedi mérésre és a ház szigeteltségi állapotára.

Állítható a fűtés?

A portál szerint a panelházak többsége, főleg vidéken az önkormányzatok egykori támogatási programjai miatt, külsőleg már szigetelve van, de ez még nem jelent modern fűtési rendszert. Az ugyanis nemcsak a termosztáttal szabályozható fűtőtesteket jelent, hanem azt is, hogy a lakás alkalmas az állítható fűtésre. Több helyütt épp azért nem cserélték le a fűtőtesteket, mert az nem változtatott volna semmit a bejövő hő mennyiségén, amely még akkor sem csökkenne, ha teljesen elzárnák a lakásokban a fűtőtesteket.

Az ilyen épületek esetében egyedül a házba beérkező hő mennyisége számít, amelynek árát a lakók között elosztják.

Kérdezzünk rá!

Az Ingatlanbazáron kereséskor érdemes a szöveges keresést használni, amely nemcsak a paraméterek között, hanem a hirdetések szövegében is keres (ezt a funkciót a részletes keresőben találjuk). Ha a szöveg nem említi konkrétan az egyedi mérést, az Ingatlanbazárra hivatkozva hívjuk fel a hirdetés feladóját, és kérdezzünk rá.