Az agrárszakképzési centrumok 2020. év közepén alakultak meg. Az országban öt ilyen centrum jött létre, ebből az egyik az Északi Agrárszakképzési Centrum, amely négy megyében (Szabolcs, Hajdú, Borsod és Heves) tíz középfokú oktatási intézmény munkáját koordinálja. A centrum főigazgatójával, Lévai Imrével beszélgettünk a beiskolázásról, az Északi Agrárszakképzési Centrum feladatairól, missziójáról.



Egységes képzés és kimenet

– Volt egy fenntartóváltás 2013-ban, ekkor az Agrárminisztérium fenntartása alá kerültek a hazai agrárszakképző intézmények, ezzel biztosítva az egységes képzést és a kimenetet. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében négy iskolát érintett: Nyíregyházán a Lippait és a Westsiket, Baktalórántházán a Vayt, míg Mátészalkán a Barosst – mondta lapunknak Lévai Imre.

A főigazgató szerint az agrárium megújulóban van, forradalmi változáson ment és megy keresztül, ehhez pedig az agrárszakképzésnek is alkalmazkodnia kellett – a mezőgazdaság rég nem egyenlő a gumicsizmás sárdagasztással... Az oktatásban előtérbe került a digitalizáció, a drónhasználat és a precíziós gazdálkodás már-már alapvető, ezért egy új szemlélet megvalósítására volt szükség a képzésben is.

Lévai Imre is azt vallja, csak így maradhatnak versenyképesek az agrárszakképző intézmények, csak így lehetnek „érdekesek” a pályaválasztás előtt álló fiatalok szemében. A főigazgató szerint az intézményeikben minden technikai és infrastrukturális feltételrendszer adva van, a diákok modern eszközök és gépek segítségével tanulhatnak.



Megismerni az elvárásokat



Az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója kiemelte, munkájukat nagyban segítik azok a duális partnerek, ahol a centrum diákjai élesben próbálhatják ki magukat, megismerkedhetnek az elsődleges munkaerőpiac kihívásaival és elvárásaival.

Lévai Imre beszélt az ágazati képzőközpontok létrejöttéről is. Ezt az Északi Agrárszakképzési Centrum tizenkilenc helyi gazdálkodó szervezettel (a teljesség igénye nélkül: Tulipa Kft., Arany Parmen Kft., Nyíregyházi Kenyérgyár, Bászna Gabona Zrt.) hozta létre, ez az új szervezet is a gyakorlati oktatás megszervezését tűzte zászlajára. A képzőközpontok létrehozásának célja, hogy a képzéseket olyan környezetben lehessen elvégezni, amely a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt, továbbá hogy azoknak a kisvállalatoknak is lehetősége legyen a szakirányú oktatás közös, intézményesített megvalósítására, melyeknek csak az adott szakma egy részének oktatására van kapacitása.



– Igyekszünk a fiatalokat az agrárszakképzés felé terelni, ebben pedig nagy segítségünkre van a tanulói munkaszerződés megkötésének lehetősége, amivel akár bruttó 100 ezer forintos munkabért is hazavihet egy-egy diákunk. Ez mindkét fél számára hasznos, hiszen a diák gyakorlati tapasztalatokra tehet szert, míg a duális partner „dolgos kezeket” kap ezért cserébe. Ez a rendszer nem mellesleg a munkaerőhiányt is enyhítheti, hiszen az iskola befejezése után, amennyiben mindkét fél elégedett, a tanuló főállású alkalmazottként a cégnél maradhat – fogalmazott Lévai Imre, aki a beiskolázást is szóba hozta: remek eredményekkel büszkél

kedhetnek, a jelentkezéseknél két év alatt 15 százalékos létszámnövekedést tapasztaltak, a felnőttképzésnél ez az emelkedés még nagyobb.

– Az idei tanévben 308-an jelentkeztek a felnőttképzésre, míg a négy megyei intézményünk iskolarendszerű képzésén több mint ezren vesznek részt, ami egy nagyon jó eredmény – emelte ki Lévai Imre.



Infrastrukturális fejlesztés



Az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója beszélt az infrastrukturális fejlesztéseikről is: a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola tiszaberceli tagintézményében 280 millió forintos beruházással gabona- és járműszínt alakítanak ki a szakemberek, ezzel is elősegítve a gyakorlati képzés sikerességét.



Az Északi Agrárszakképzési Centrum intézményeiben külföldi tanulmányutakon is részt vehetnek a diákok. Eddig is működtek a Leonardo- és az Erasmus-pályázatok, most pedig az Erasmus+ pályázat keretében nyílik lehetőség külföldre utazni.

– Egy ötéves projektre pályáztunk, ami éves szinten 190 tanuló és negyven kísérő külföldi tanulmányútját biztosítja, ők Görögországba mehetnek majd két hétre. Tíz főre hosszú távú mobilitást nyertünk, ők majd Németországba és Hollandiába látogathatnak el egy hosszabb időre. Ezek a pályázati lehetőségek is színesítik centrumunk képzési palettáját, hiszen diákjaink külföldi agrártapasztalatokat szerezhetnek – emelte ki a főigazgató, aki zárásképpen beszélt az Északi Agrárszakképzési Centrum felnőttképzésben betöltött szerepéről is.



– Talán kevesen tudják, hogy az agrárszakképzési centrumok felnőttképzéssel is foglalkoznak, ez a terület is nagy változáson ment keresztül a szakképzési törvény módosításával. Intézményeinkben, a teljesség igénye nélkül, mezőgazdaságigépjavító-, méhész- vagy állatorvosiasszisztens-szakképesítést is lehet szerezni, nem mellesleg teljesen ingyenesen – mondta Lévai Imre.



TG