Az elmúlt évtizedekben nem volt arra példa, hogy Magyarországon ne teremjen a hazai felhasználásra elegendő mennyiségű kukorica, ez az idén azonban megtörténhet – hangzott el a gyulatanyai kukoricafajta-kísérleti bemutatón és szakmai fórumon. A rendezvényen részt vevő szakemberek egyöntetű véleménye szerint ennek oka az évszázad legsúlyosabb aszálya.

A fajtabemutató házigazdája, a Nébih Gyulatanyai Fajtakísérleti Állomás vezetője köszöntötte elsőként a vendégeket. Augusztinyi András külön üdvözölte a nyíregyházi Lippai-szakiskola ifjú diákjait, akikből reméli, hogy hamarosan képzett agrárszakemberek lesznek. A megyei közgyűlés alelnöke rendszeres vendége a gyulatanyai szakmai rendezvényeknek. Baracsi Endre rövid köszöntőjében elmondta: nem újdonság, hogy a mezőgazdaság is rengeteg kihívással küzd napjainkban.

Kiszámíthatatlan a piac

– Gondolok itt az üzemanyag­árakra, az orosz–ukrán háborúra és az aszály jelentette nehézségekre, problémákra. A mezőgazdaság az az ágazat, ahol nem lehet elmenni home office-ba, éppen ezért külön köszönet azoknak, akik áldozatkész munkájukkal és helytállásukkal biztosítják a folyamatos hazai élelmiszer­-ellátást – fogalmazott Baracsi Endre, majd hozzátette, abban bízik, hogy az elkövetkező években könnyebb időszak következik a jelenleginél.

A szakmai nap vendége volt Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke is, aki előadásában a szántóföldi növénytermesztés kihívásairól szólt. Beszélt a háború miatt felbolydult külpiaci helyzetről, az energiaválságról és a megváltozott klimatikus viszonyokról, ezek mind-mind kiszámíthatatlanná teszik a piaci helyzetet.

A szakember kiemelte Kína megváltozott szerepét is. Szerinte a távol-keleti ország hatalmas gabonafelvásárlásba kezdett, főként amiatt, mert a sertéspestis lecsengése után háromezer új sertéstelepet húzott fel, ezek ellátásához pedig rengeteg kukoricára van szüksége. Emellett a szójaigényük is jelentősen megnövekedett, komoly feszültséget teremtve ezzel a világpiacon.

– Gabonából emiatt hiány van, ami áremelkedéshez vezet, de nemcsak ebből, hanem takarmányból is hiány van a világpiacon – emelte ki a GOSZ elnöke, Petőházi Tamás, aki előadásában beszélt a kukoricahelyzetről is.

Árletörő hatása lehet

– Egy átlagos évben az uniós országokban 60-70 millió tonna kukorica terem, az idén ez azonban csak 40 millió tonna körül alakul majd. A hazai helyzet is ez, úgy néz ki, hogy a belföldi szükségleteinket nem fogjuk tudni a hazai piacról kielégíteni. Ezt a problémát enyhítheti ugyan valamelyest az Ukrajnából érkező import, ennek viszont árletörő hatása lehet – mondta Petőházi Tamás.

A szakmai előadások után a fajtabemutató vendégei egy szántóföldi szemlére indultak, ahol a rendszerbe állított különböző kukoricafajták terméseredményeit ismerhették meg.

TG