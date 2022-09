Több fokkal elmaradt a hőmérséklet az ilyenkor, illetve az elmúlt hetekben megszokottól, emellett újabb csapadék is érkezett az elmúlt héten.

Szokatlanul hűvös időszak vette kezdetét szeptember negyedik hetével Kelet-Magyarországon. Időjárásunk igazodni látszik a naptárhoz, a szinte napra pontos hó eleji évszakváltás után a csillagászati ősz is valódi, sokszor borongós, csapadékos, hűvös őszi idővel köszöntött be. A hét középhőmérséklete 3-4°C-kal maradt el az 1991-2020-as évek hasonló időszakának átlagától, és a már mindenütt 20 fok alatti napi csúcsértékek mellett éjszakánként is erősen lehűlt a levegő.

Légköri fagy egyelőre nem alakult ki Szabolcs megye területén, de mivel egy-egy hajnalon 2-3 fokos minimumokat is mérhettünk a 2 méteres műszerszinten, a talaj mentén, néhány helyen előfordulhatott fagypont közeli érték. Különösen a Nyírség mélyebb fekvésű, szélvédett, fagyra egyébként is hajlamos laposain volt nagyobb a valószínűsége talaj menti fagynak, de mivel egyelőre csupán rövid ideig állhatott fenn fagyveszély, az érzékenyebb növények nagy része minden bizonnyal károsodás nélkül átvészelte a kritikus órákat.

A talaj, ezen belül az 5-10 cm mélységű vetőágy hőmérséklete már tartósan 20°C alá szállt a térségben, az elmúlt időszakra jellemző 15 fok körüli értékek éppen optimálisak a sokfelé talajba kerülő őszi gabonafélék és a repce magvainak csírázása, valamint a csíranövények kezdeti fejlődése szempontjából. Ezúttal a szükséges nedvességtartalom is rendelkezésre áll, így a vetések kedvező kilátásokkal indulhatnak vegetációba mindenütt, ahol időben sikerült szervezni a talajelőkészítés és a vetés gépi munkálatait.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása szeptember negyedik hetében (Nyírlugos)



Nem volt könnyű a feladatok ütemezése, hiszen főként a kötöttebb talajokon átmenetileg sáros, vizes talajállapot hátráltatta a munkát a több hullámban érkező csapadék nyomán. Először a hét első napján érkezett 5-20 mm közötti mennyiség, ekkor a keleti területek részesültek nagyobb mennyiségben. Kedden a legnyugatibb tájak kaptak 5-10 mm-nyi esőt, majd a hét hátralévő napjain elszórtan hullott jobbára 1-2 millimétert meg nem haladó mennyiség a záporokból, zivatarokból, de ekkor is volt példa lokálisan 6-8 mm-es napi hozamokra.

A még betakarításra váró zöldség- és gyümölcsfélék, a kései gyökgumósok, a szántóföldi állományok közül a napraforgó és kukorica, illetve a frissen kaszált szálastakarmányok minőségét kedvezőtlenül befolyásoló, a munkákat visszavető csapadékhajlam rövid távon nem látszik csökkenni, a friss számítások hozzávetőleg a hónapváltástól ígérnek szárazabb, de egyben hűvösebb napokat. A komolyabb éjszakai fagyok egyelőre váratnak magukra, és bár ezek érkezésének jellemző dátuma egy szűk hónap múlva lesz esedékes, a legérzékenyebb állományok védelmére már most érdemes felkészülni.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ