Az augusztusi középhőmérséklet 22-24 fok között állt be Szabolcs megye területén, ez vetekedett a szintén igen forró júliusi értékekkel. Már júniusban is a megszokott felett alakult a hőmérséklet, így a növények számára hasznos hőösszeg tekintetében a hűvös tavasz okozta lemaradásunk azóta mintegy 60-100 foknapot kitevő előnyre váltott. Csupán ezt tekintve kedvezőek is lehettek volna a terméskilátások, ám a jó terméshez ilyen értékek mellett az átlagosnál több nedvességre lett volna szükség.

Az idei nyár azonban mindvégig adós maradt a csapadékkal, térségi léptékben a három nyári hónap egyikében sem gyűlt össze a sokéves átlagnak megfelelő mennyiség. Az 1990-2020-as időszak átlaga szerinti augusztusi 55-70 mm helyett idén mindössze 15-30 mm hullott megyénk legnagyobb részén, így a már eleve súlyos károkat okozó aszály tovább fokozódott. A nem öntözött kukorica és szántóföldi zöldségfélék sorsa már korábban megpecsételődött, a kertészeti növények, a gyümölcsösök és a napraforgó, illetve a közelgő őszi vetés és az azzal járó talajmunkák szempontjából ugyanakkor még fontos lett volna a nedvesség utánpótlása.

A hőmérséklet és a csapadék alakulása augusztusban (Nyíregyháza)



A Nyírség és a vele szomszédos szatmári körzetek, valamint a megye egy keskeny, északnyugati sávja 50-60 mm közötti csapadékmennyiséget jegyzett, arrafelé a hónap közepétől kissé enyhült a szárazság. Szeptember első napjára a talajok felső egy méteres szelvényének vízhiánya általában elérte a 150-170 mm-t, a csapadékosabb vidékeken a 120-130 mm-t. Szabolcs-Szatmár-Bereg döntő részén szinte minden növénykultúránk nagy adagú, életmentő öntözésre szorult a hónap végéig kitartó kánikulában.

A nagy meleget mindösszesen 12-22 hőségnap és 1-3 forró nap fémjelezte, rendre 30, illetve 35°C feletti napi csúcshőmérsékletekkel. Augusztus harmincegy napjára vonatkoztatva már ezek is magas előfordulási értékek a megszokotthoz képest. A napi középhőmérséklet mindezen felül 3-10 alkalommal alakult a hőstressz első fokú riasztási küszöbe, azaz 25°C felett, ennél erősebb stresszérték a hónap során csak a legdélebbi tájakon fordult elő egy-egy alkalommal. Az emberi, állati és kivált a növényi szervezetet próbára tevő és megviselő forróság a meteorológiai ősz kezdetére időzítve azonban jelentősen enyhült, szeptember első napjaiban már nagy területen jelentős mennyiségű, áztató csapadékkal.

Debreceni Egyetem – MÉK,

Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központ